«Буду ждать своего алкаша»: Любятинка после развода

Алексей Вольцев

Месяц назад популярная блогерша Любятинка (Любовь Сидоркина) рассказала поклонникам неприятное известие: вместе с мужем Игорем Оськиным подали на развод. Пара была вместе почти семь лет. У себя в Instagram мужчина рассказал истинную причину их печального решения.

«Мы стали людьми с разными интересами и взглядами на жизнь. Если бы мы не были знакомы, а познакомились сейчас, то ничего бы не получилось… Скучаю ли я? ДА! По тем моментам, где мы были счастливы вместе, пусть и в маленькой съемной квартире с ужасным ремонтом, где заказывали роллы только по праздникам»,

— написал он.

Отметим, что в прошлом году пара решила связать себя узами брака, однако этот союз продлился недолго. Игорь также отметил, что инициатором развода стала Люба.

Уже прошел месяц, пара больше не публикует совместные ролики. Каждый живет своей жизнью. Не так давно Любятника сняла забавный ролик, где отметила плюсы развода. Теперь она может «тусить с подругами, пить и приходить поздно домой». А вчера девушка выложила юмористическое видео, где заявляет, что бросает пить. Однако уже на следующий день открывает новую бутылку винишка.

За день ролик набрал больше миллиона просмотров. Одна из поклонниц написала блогерше, что теперь понимает, почему она рассталась с мужем.

«Буду ждать своего алкаша»,

— ответила на сообщение Любятинка.

Как мы видим, чувство юмора у девушки не отнять! Несмотря на печальное событие, Любовь держится в хорошем расположении духа.

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