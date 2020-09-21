«Буду ждать своего алкаша»: Любятинка после развода
Месяц назад популярная блогерша Любятинка (Любовь Сидоркина) рассказала поклонникам неприятное известие: вместе с мужем Игорем Оськиным подали на развод. Пара была вместе почти семь лет. У себя в Instagram мужчина рассказал истинную причину их печального решения.
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Мы с @lubyatinka разводимся💔 Время идёт, люди меняются, меняются интересы, а я остался всё тем же простым пацаном с района, который гоняет в спортивках, курит кальян с другом в машине, а стильно одевается и ходит в модные заведения, только когда ему это хочется, а не потому что так надо... Пробовал ли я меняться, чтобы соответствовать? Да! Сотни раз, но это уже не я! Мы стали людьми с разными интересами и взглядами на жизнь, если бы мы не были знакомы, а познакомились сейчас, то ничего бы не получилось... Скучаю ли я? ДА! По тем моментам, где мы были счастливы вместе, пусть и в маленькой съёмной квартире с ужасным ремонтом, где заказывали роллы только по праздникам, я бы не задумываясь променял всё что у нас сейчас есть, чтобы вернуть те чувства❤️ Сразу отвечу на вопрос, развода захотела Люба, я долго не соглашался, но каждое недопонимание и ссора заканчивались от неё фразой «давай разведёмся», как сильно бы мы не ссорились я такого ни разу не сказал, потому что если сказал ЛЮБЛЮ, значит отвечаю, если сказал ОДНА, значит не предам! Мы начали отдаляться друг от друга и я понял, что для счастья ей нужен другой человек, поэтому отпустил... Я хочу чтобы она была счастлива🙏🏻 Это моё видение ситуации, но всегда есть вторая сторона, которая видит ситуацию по другому и это не говорит о том, что кто-то врёт, просто все люди по разному ощущают этот МИР и происходящее в нём! Спасибо тебе за все яркие моменты, которые ты мне подарила за эти 6,5 лет, их было ОЧЕНЬ много, поэтому если бы меня спросили: «зная чем всё закончится повторил бы?» Я бы сразу ответил: ПОГНАЛИ) Потому что это стоило того🖤
«Мы стали людьми с разными интересами и взглядами на жизнь. Если бы мы не были знакомы, а познакомились сейчас, то ничего бы не получилось… Скучаю ли я? ДА! По тем моментам, где мы были счастливы вместе, пусть и в маленькой съемной квартире с ужасным ремонтом, где заказывали роллы только по праздникам»,— написал он.
Отметим, что в прошлом году пара решила связать себя узами брака, однако этот союз продлился недолго. Игорь также отметил, что инициатором развода стала Люба.
Уже прошел месяц, пара больше не публикует совместные ролики. Каждый живет своей жизнью. Не так давно Любятника сняла забавный ролик, где отметила плюсы развода. Теперь она может «тусить с подругами, пить и приходить поздно домой». А вчера девушка выложила юмористическое видео, где заявляет, что бросает пить. Однако уже на следующий день открывает новую бутылку винишка.
За день ролик набрал больше миллиона просмотров. Одна из поклонниц написала блогерше, что теперь понимает, почему она рассталась с мужем.
«Буду ждать своего алкаша»,— ответила на сообщение Любятинка.
Как мы видим, чувство юмора у девушки не отнять! Несмотря на печальное событие, Любовь держится в хорошем расположении духа.Подпишись на нас в Яндекс Новости