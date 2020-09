«Буду ждать своего алкаша»: Любятинка после развода

View this post on Instagram

Мы с @lubyatinka разводимся💔 Время идёт, люди меняются, меняются интересы, а я остался всё тем же простым пацаном с района, который гоняет в спортивках, курит кальян с другом в машине, а стильно одевается и ходит в модные заведения, только когда ему это хочется, а не потому что так надо... Пробовал ли я меняться, чтобы соответствовать? Да! Сотни раз, но это уже не я! Мы стали людьми с разными интересами и взглядами на жизнь, если бы мы не были знакомы, а познакомились сейчас, то ничего бы не получилось... Скучаю ли я? ДА! По тем моментам, где мы были счастливы вместе, пусть и в маленькой съёмной квартире с ужасным ремонтом, где заказывали роллы только по праздникам, я бы не задумываясь променял всё что у нас сейчас есть, чтобы вернуть те чувства❤️ Сразу отвечу на вопрос, развода захотела Люба, я долго не соглашался, но каждое недопонимание и ссора заканчивались от неё фразой «давай разведёмся», как сильно бы мы не ссорились я такого ни разу не сказал, потому что если сказал ЛЮБЛЮ, значит отвечаю, если сказал ОДНА, значит не предам! Мы начали отдаляться друг от друга и я понял, что для счастья ей нужен другой человек, поэтому отпустил... Я хочу чтобы она была счастлива🙏🏻 Это моё видение ситуации, но всегда есть вторая сторона, которая видит ситуацию по другому и это не говорит о том, что кто-то врёт, просто все люди по разному ощущают этот МИР и происходящее в нём! Спасибо тебе за все яркие моменты, которые ты мне подарила за эти 6,5 лет, их было ОЧЕНЬ много, поэтому если бы меня спросили: «зная чем всё закончится повторил бы?» Я бы сразу ответил: ПОГНАЛИ) Потому что это стоило того🖤