Церемония открытия 61-й Международной математической олимпиады в Санкт-Петербурге объединила 108 стран

Алексей Вольцев

Санкт-Петербург впервые принимает Международную математическую олимпиаду, в которой участвуют более 600 школьников из 108 стран, сообщает пресс-служба Министерства просвещения Российской Федерации.

Площадкой для её проведения стал Российский государственный педагогический университет имени А.И. Герцена.

Министр просвещения Сергей Кравцов поприветствовал и поздравил все команды, отметив, что Международная математическая олимпиада проходит в России уже в пятый раз, но впервые – в Санкт-Петербурге и в дистанционном формате.

«От всей души желаю каждому участнику олимпиады раскрыть в полной мере его творческие возможности. И пусть не только на олимпиаде, но всегда и во всём вам сопутствует успех. Не останавливайтесь на достигнутом, дерзайте и стремитесь к новым вершинам. Больших вам побед», – пожелал удачи командам Сергей Кравцов.

Российскую команду представляют шесть старшеклассников из четырёх регионов нашей страны: Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирской области и Краснодарского края.

В торжественной церемонии открытия олимпиады также принял участие заместитель Министра просвещения Виктор Басюк.

«Международная олимпиада школьников – значимое событие в сфере образования. Наша сборная – это победители национального этапа олимпиады. Это одарённые ребята, которые занимаются математикой, помимо школьной программы. Они погружены в этот предмет, и, как показывают традиции, очень часто мы берём призовые места, что подтверждает наличие в стране серьёзной системной работы с одарёнными детьми на всех уровнях, в том числе в области математики, – подчеркнул Виктор Басюк. – Для детей открыт весь мир, и наша задача – создать условия, чтобы ребята оставались в стране, развивали отечественную математическую школу и науку, внося свой вклад в математические открытия».

21 и 22 сентября команды будут соревноваться в решении задач из разных областей математики, отобранных комитетом из числа присланных каждой страной-участницей. В связи с тем, что олимпиада проходит в дистанционном формате, все участники будут выполнять задания, находясь в национальных соревновательных центрах. А соблюдение правил олимпиады проконтролируют наблюдатели, также организовано видеонаблюдение.

Всех участников олимпиады ждёт обширная внеконкурсная программа: лекции выдающихся математиков и онлайн-экскурсии по Санкт-Петербургу.

Торжественная церемония закрытия олимпиады и награждения победителей состоится 28 сентября.

В России большое внимание уделяется выявлению талантов и работе с одарёнными детьми на всех уровнях образования, в том числе в области математики. Традиционно российская сборная показывает высокие уровень подготовки и результаты на Международной математической олимпиаде. Так, в прошлом году сборная завоевала две золотые и четыре серебряные медали, войдя в шестёрку лучших команд мира по математической грамотности.

Ребята, которые сегодня участвуют в интеллектуальных состязаниях с сильнейшими школьниками мира, имеют весь потенциал пополнить ряды великих учёных страны и внести свой вклад в развитие отечественной школы точных наук.