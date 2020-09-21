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Чонгук отказался от коллаба с Арианой Гранде?

Чонгук отказался от коллаба с Арианой Гранде?

АРМИ настолько взволновала новость о коллабе Арианы Гранде (Ariana Grande) и Чонгука (Jungkook) из BTS, что в сети начали появляться новые слухи о дуэте. Стоит отметить, что официально ни один из артистов не заявлял о коллаборации и дате релиза трека.


Один из корейских пользователей Twitter опубликовал сообщение-инсайд, в котором раскрыл шокирующую информацию об айдоле. Оказалось, что до Гука дошли истории о скверном характере Арианы и рассказы о том, как она плагиатила треки у других звезд.

«Звуковики рассказали ему про старый скандал с плагиатом, теперь он задумался, стоит ли ему связываться с Гранде, ведь она повела себя непрофессионально и грубо по отношению к другим сингерам. Они точно также стараются и вкладываются в свое дело, но это не для того, чтобы кто-то воровал эти треки»,

— сообщил корейский АРМИ.

Значит ли это, что коллаб могут отменить? Если это случится, оба артиста могут потерять неплохой шанс раскрутиться и заработать очередное состояние с трека.

«Не дождусь, когда Гук сам скажет, что там у них происходит с Арианой, я искренне надеюсь, что этот парень взял недостоверную инфу и у ребят все получится»,

— прокомментировал ситуацию поклонник.




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# Шоу-бизнес
По материалам: popcake.tv

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