Чонгук отказался от коллаба с Арианой Гранде?

Лидия Мартынова

АРМИ настолько взволновала новость о коллабе Арианы Гранде (Ariana Grande) и Чонгука (Jungkook) из BTS, что в сети начали появляться новые слухи о дуэте. Стоит отметить, что официально ни один из артистов не заявлял о коллаборации и дате релиза трека.

JUNGKOOK IS THE CUTEST BABY BUNNY EVER 🥺🥺🥺🥺🥺🥺🥺🥺🥺🥺🥺🥺💞💗💕💖💞💘💕💗💓

pic.twitter.com/y7jvMNyCXM — bts met ariana 🎀✧°₊‧✧°₊‧✧°₊‧ (@pinkuprinceess) September 20, 2020

Один из корейских пользователей Twitter опубликовал сообщение-инсайд, в котором раскрыл шокирующую информацию об айдоле. Оказалось, что до Гука дошли истории о скверном характере Арианы и рассказы о том, как она плагиатила треки у других звезд.

jungkook was literally pretending to tie his shoe so we could hear ariana’s vocals in the background.. pic.twitter.com/8SX17NjYdE — JoJo⁷ (@jojosuniverze) September 20, 2020

«Звуковики рассказали ему про старый скандал с плагиатом, теперь он задумался, стоит ли ему связываться с Гранде, ведь она повела себя непрофессионально и грубо по отношению к другим сингерам. Они точно также стараются и вкладываются в свое дело, но это не для того, чтобы кто-то воровал эти треки»,

— сообщил корейский АРМИ.

Значит ли это, что коллаб могут отменить? Если это случится, оба артиста могут потерять неплохой шанс раскрутиться и заработать очередное состояние с трека.

POSIBLEMENTE JUNGKOOK PODRÍA COLABORAR CON ARIANA GRANDE AHHH ESTOY GRITANDO pic.twitter.com/VfNmjmtGPv — Jewel⁷ (@Sanlukn) September 20, 2020

«Не дождусь, когда Гук сам скажет, что там у них происходит с Арианой, я искренне надеюсь, что этот парень взял недостоверную инфу и у ребят все получится»,

ariana grande x jeon jungkook: a thread of the worlds vocalists pic.twitter.com/KssxVcrjrP — 🌻⁷₊ (@rxkoo) September 14, 2020

— прокомментировал ситуацию поклонник.













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