Что нового ждет туристов и турбизнес в Мурманской области и других регионах Арктики

Влада Некрасова

Как повысить привлекательность и доступность Арктики для путешествий, Ростуризм, регионы и представители туристического бизнеса обсудили на форуме «Доступная Арктика». О новинках арктических территорий, разрешенной ловле камчатского краба и кешбэке, который предложит Териберка, читайте в нашем материале.

ЕДИНЫЕ СТАНДАРТЫ И РАЗВИТИЕ КРУИЗНОГО ТУРИЗМА

Как считает руководитель Ростуризма Зарина Догузова, туризм является одной из ключевых тем в развитии всего Арктического региона. Глава ведомства напомнила, что в прошлом году была разработана «дорожная карта» по Арктике, и сделаны первые шаги по изменению нормативной базы, упрощающей доступ туристов на арктические земли. Так, впервые был расширен и закреплен перечень портов и пунктов, куда можно заходить иностранным круизным судам. Сейчас в этом списке 350 объектов.

«По сути мы начали путь к переходу от разрешительного характера этих судозаходов к уведомительному. Это позволяет круизным компаниям заранее формировать маршруты. Мы обязательно должны закончить эту историю и сделать ее уведомительной», - отметила г-жа Догузова. По ее словам, Ростуризм сделает все возможное для того, чтобы этот важный вопрос в ближайшее время был решен.

В Ростуризме считают необходимым разработать единый для арктических регионов страны стандарт развития туристической инфраструктуры. Это позволит спланировать нужное количество объектов, установит правила их размещения, например, локации, где могут быть построены отели или только модульные и некапитальные строения.

ПРОДВИЖЕНИЕ АРКТИЧЕСКИХ РЕГИОНОВ

Г-жа Догузова подчеркнула, что развитие арктического туризма должно быть закреплено в новом законе о туризме, разработка которого будет вестись в ближайшие месяцы. «Перед Ростуризмом стоит большая задача написать новый закон о туризме. Все вопросы, которые касаются арктического туризма и развития приоритетов арктического туризма, тоже должны быть в этом новом законе, над которым мы будет работать весь следующий год», - отметила она.

Также глава туристического ведомства назвала важным повышение спроса и узнаваемости Арктики. По ее мнению, это поможет, в том числе, и программа туристического кешбэка, в рамках которой были бронирования и поездок в Мурманскую область. Как отметила Зарина Догузова, арктические регионы могут стать и направлениям для поездок выходного дня.

В этой связи глава Ростуризма напомнила, что сейчас проходит кампания, посвященная коротким поездкам по России, и не исключила в перспективе маркетинговой кампании, которая будет продвигать Арктику и арктический туризм.

ГРАНТОВАЯ ПОДДЕРЖКА

По мнению г-жи Догузовой, развитию туризма в арктических регионах будет способствовать новая мера поддержки. «Ростуризм 22 сентября объявит сбор заявок на конкурс грантовой поддержки. Мы будем софинансировать предпринимательские инициативы в области туризма. Например, это могут быть модульные отели, автокемпинги, обустройство точек проката, креативные маршруты. Например, предприниматель может получить софинансирование для организации точки проката снегоходов, обустройства места отдыха на маршруте или установки модульного отеля», - рассказала она.

ТЕРИБЕРКА СТАНЕТ ПРИРОДНЫМ ПАРКОМ

В поселке Териберка на берегу Северного Ледовитого океана, ставшим известным после выхода фильма «Левиафан», в 2021 создадут природный парк. Как рассказал на форуме губернатор Мурманской области Андрей Чибис, организация природного парка необходима, чтобы регулировать поток туристов.

Глава региона отметил, что ежегодно Териберку посещают 40 тыс. туристов, но при этом собственные доходы поселка составляют всего 1,3 млн рублей. Он подчеркнул, что посещающие село туристы должны приносить доход, а не мусор.

«Мы планируем ввести плату за посещение парка, но будет и кешбэк, допустим, за вывоз мусора какая-то часть платы возвращается», - отметил Чибис. Проект предусматривает несколько этапов, начиная от оборудования пункта пропуска и обустройства экологических троп до формирования пула туроператоров, которые будут привозить сюда туристические группы.

ТУРИСТАМ РАЗРЕШАТ ЛОВИТЬ КАМЧАТСКОГО КРАБА

Важным стимулом для развития рыболовных туров Андрей Чибис назвал возможность туристам и рыбакам-любителям в Мурманской области с августа 2021 года ловить камчатского краба на специально отведенных участках.

«Мы добились возможности легально добывать краба на специальных рыболовных участках тем туристам, кто приезжает. Это станет возможно с августа 2021 года. Такие участки определены, нормативные акты вышли», - сообщил Чибис.

Еще одна новинка, которая появится в Мурманской области, это панорамный ресторан построят на вершине горы Айкуавенчорр в кировских Хибинах. Этот проекта реализуется при поддержке Ростуризма в рамках развития горнолыжной инфраструктуры мурманского региона.

АЭРОПОРТЫ МОДЕРНИЗИРУЮТ

Как было отмечено в выступлениях экспертов, рост турпотока в арктические регионы зависит от расширения транспортной доступности. Так, в планах Мурманской области модернизировать местный аэропорт в Хибинах, чтобы обеспечить большой турпоток туристов. Кататься на склонах горнолыжного комплекса «Большой Вудьявр» (12 км от города Кировска Мурманской области) можно даже в мае.

Для привлечения иностранных туристов в аэропорту г.Мурманска модернизируют взлетно-посадочную полосу, чтобы принимать большие воздушные суда. Как сообщил Андрей Чибис, в этом случае туроператоры из стран Юго-Восточной Азии смогут отправлять туристов на крупных дальнемагистральных лайнерах без пересадок.

Не исключено, что в перспективе туристы смогут прилетать на архипелаг Земля Франца-Иосифа. Как рассказал член совета директоров компании-туроператора Poseidon Expeditions Николай Савельев, сейчас компания совместно с Ростуризмом работает по проекту организации ВПП двойного назначения на архипелаге. Строительство ведет Министерство обороны РФ при участии Минтранса РФ.

По словам Савельева, возможность приема туристов, прибывающих воздушным транспортом, упростит логистику организации путешествий (сейчас добраться до Земли Франца-Иосифа возможно только на круизном лайнере), уменьшит себестоимость туров на Землю Франца-Иосифа, сгладит фактор сезонности. Как полагает эксперт, с учетом большого интереса туристов к проекту подключатся и авиаперевозчики. Так что в будущем возможен сквозной тариф «Нью-Йорк - Москва - Земля Франца-Иосифа» и «Гуанчжоу - Москва - Земля Франца-Иосифа».