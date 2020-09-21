Дастина Хоффмана обвинили в сексуальных домагательствах

Анастасия Иванова

Дастин Хоффман (Dustin Hoffman) стал одним из тех голливудских актёров, которого неоднократно обвиняли в сексуальных домогательствах. Блоггер Анна Грэм Хантер (Anna Graham Hunter) заявила, что на съемках фильма «Смерть коммивояжера» в 1985 году бесстыдник Хоффман заигрывал с ней, хватал за интимные места, постоянно заводил разговоры о сексе и пытался поразить развратными шуточками.

Следующей пострадавшей от неадекватного внимания зазвездившегося извращенца стала продюсер и сценарист Венди Рисс (Wendy Riss), которая столкнулась с Хоффманом в 1991-м году.

«Тогда он и сценарист фильма Мюррей Шизгал пригласили меня на встречу чтобы поговорить о возможном сотрудничестве. Мне было 20 и он спросил меня, занималась ли я сексом с мужчиной старше 40?»

— рассказала о начале разговора Рисс.

Скромности у Дастина не занимать… Под конец он назвал девушку «новым телом для исследований» и пригласил на «горячий вечерок». Та сбежала от одержимого сексом дядечки и закономерно получила отказ от сотрудничества. Но, как мы знаем, многих устраивает такая возможность легкого коллаба. Несомненно Дастин продвинул не одну красотку в кино.

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