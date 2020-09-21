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Дастина Хоффмана обвинили в сексуальных домагательствах

Дастина Хоффмана обвинили в сексуальных домагательствах

Дастин Хоффман (Dustin Hoffman) стал одним из тех голливудских актёров, которого неоднократно обвиняли в сексуальных домогательствах. Блоггер Анна Грэм Хантер (Anna Graham Hunter) заявила, что на съемках фильма «Смерть коммивояжера» в 1985 году бесстыдник Хоффман заигрывал с ней, хватал за интимные места, постоянно заводил разговоры о сексе и пытался поразить развратными шуточками.


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Дастине Хоффман, актер, который до тридцати лет жил за официальной чертой бедности 📌В молодости Дастин обладал неуемным аппетитом, за что был изгнан из ресторана, где работал мойщиком посуды. 📌 Дастин Ли Хоффман родился 8 августа 1937 года в Лос-Анжелесе (Калифорния, США). Его мать Лилиан – была джазовым музыкантом, а отец Гарри сменил множество профессий, в том числе работы декоратором, реквизитором, агентом по продаже мебели. Предки Дастина – евреи, приехавшие в США из Украины, Польши, России и Румынии. 📌В детстве и отрочестве Дастин был очень трудолюбивым: играл на фортепиано, был членом детской теннисной команды, продавал на улицах Лос-Анжелеса газеты «The Daily Mirror». 📌 По словам Хоффмана, стать актером его побудило желание «начать встречаться с девушками». Дастин поступил в театральную студию под руководством Ли Страсберга в Нью-Йорке. Его соседями по комнате были Роберт Дюваль и Джин Хэкмен. 📌 Самыми известным ролями Дастина стали его оскароносные роли: разведенного отца Тэда Крамера в «Крамер против Крамера» и аутиста Рэймонда Бэббита в «Человеке Дождя». Многие помнят артиста в роли невостребованного актёра Майкла Дорси, вынужденного переодеваться в женщину в «Тутси». 📌Первый брак Дастин оформил в 1969 году с балериной Энн Бьёрн и расторг его в 1980 году, через 6 дней актер зарегистрировал новый брак с адвокатом Лайзой Готтсеген. У Хоффмана 6 детей: двое в первом браке, в том числе усыновленная дочь жены, четверо – в нынешнем. 📌27 апреля 2012 года во время пробежки по Гайд-парку остановилось сердце у 27-летнего юриста Сэма Дэмпстера. По счастливому стечению обстоятельств, Дастин в этот момент прогуливался рядом. Актер немедленно вызвал службу спасения и спас жизнь Сэму.

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Следующей пострадавшей от неадекватного внимания зазвездившегося извращенца стала продюсер и сценарист Венди Рисс (Wendy Riss), которая столкнулась с Хоффманом в 1991-м году.

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Сегодня сравниваю психоматрицы Дастина Хоффмана и Франсуа Клюзе. 📈Обоим требуется стимул для постановки целей и усиления работоспособности, оба талантливы, умны, энергия больше внутренняя, чем физическая, любят показать себя, темпераментны, очень ценят семью, заботливы, могут быть душой компании и тиранами, хотя Хоффман от рождения очень склонен к замкнутости, у обоих хорошая память, главная движущая сила - Сатурн (материальные блага, амбиции, ценность времени, в какой-то степени перфекционизм). 🏆Оба актёра очень достойные, но просмотрев списки с их фильмами, для меня больше однозначных, интересных, запоминающихся и кинокартин, и ролей, у Хоффмана.

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«Тогда он и сценарист фильма Мюррей Шизгал пригласили меня на встречу чтобы поговорить о возможном сотрудничестве. Мне было 20 и он спросил меня, занималась ли я сексом с мужчиной старше 40?»

— рассказала о начале разговора Рисс.

Скромности у Дастина не занимать… Под конец он назвал девушку «новым телом для исследований» и пригласил на «горячий вечерок». Та сбежала от одержимого сексом дядечки и закономерно получила отказ от сотрудничества. Но, как мы знаем, многих устраивает такая возможность легкого коллаба. Несомненно Дастин продвинул не одну красотку в кино.

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По материалам: popcake.tv

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