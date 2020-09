Дастина Хоффмана обвинили в сексуальных домагательствах

View this post on Instagram

Дастине Хоффман, актер, который до тридцати лет жил за официальной чертой бедности 📌В молодости Дастин обладал неуемным аппетитом, за что был изгнан из ресторана, где работал мойщиком посуды. 📌 Дастин Ли Хоффман родился 8 августа 1937 года в Лос-Анжелесе (Калифорния, США). Его мать Лилиан – была джазовым музыкантом, а отец Гарри сменил множество профессий, в том числе работы декоратором, реквизитором, агентом по продаже мебели. Предки Дастина – евреи, приехавшие в США из Украины, Польши, России и Румынии. 📌В детстве и отрочестве Дастин был очень трудолюбивым: играл на фортепиано, был членом детской теннисной команды, продавал на улицах Лос-Анжелеса газеты «The Daily Mirror». 📌 По словам Хоффмана, стать актером его побудило желание «начать встречаться с девушками». Дастин поступил в театральную студию под руководством Ли Страсберга в Нью-Йорке. Его соседями по комнате были Роберт Дюваль и Джин Хэкмен. 📌 Самыми известным ролями Дастина стали его оскароносные роли: разведенного отца Тэда Крамера в «Крамер против Крамера» и аутиста Рэймонда Бэббита в «Человеке Дождя». Многие помнят артиста в роли невостребованного актёра Майкла Дорси, вынужденного переодеваться в женщину в «Тутси». 📌Первый брак Дастин оформил в 1969 году с балериной Энн Бьёрн и расторг его в 1980 году, через 6 дней актер зарегистрировал новый брак с адвокатом Лайзой Готтсеген. У Хоффмана 6 детей: двое в первом браке, в том числе усыновленная дочь жены, четверо – в нынешнем. 📌27 апреля 2012 года во время пробежки по Гайд-парку остановилось сердце у 27-летнего юриста Сэма Дэмпстера. По счастливому стечению обстоятельств, Дастин в этот момент прогуливался рядом. Актер немедленно вызвал службу спасения и спас жизнь Сэму.