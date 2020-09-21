День осеннего равноденствия 22 сентября 2020 года: избавляемся от проблем и бедности

Вадим Карасев

День осеннего равноденствия — весьма благоприятное время, в которое при должном подходе можно избавиться от неудач и проблем с финансами. Эксперты в области биоэнергетики расскажут, как это можно сделать.

Стоит сразу отметить, что это равноденствие будет уникальным с точки зрения нумерологии. Второго такого не будет уже никогда. Это делает его особенным и очень сильным днем, в который можно изменить свою судьбу в лучшую сторону.

Как избавиться от неудач и проблем в любви

22 сентября — день баланса всего в этом мире. Каждый, кто движется к равенству, обретает удачу. Это значит, что в отношениях со второй половинкой очень важно первыми пойти на примирение. Сперва нужно понять. что вы сделали не так в обозримом прошлом, а потом сказать об этом любимому человеку. После этого нужно попросить прощения или пообещать, что такого больше не повторится.

Если же человек одинок, но жаждет найти вторую половинку, 22 сентября стоит помочь кому-то другому обрести счастье. Это будет отличный шанс протянуть руку помощи и тут же получить благословение Вселенной.

Возможно, получится познакомить друга или подругу с другим человеком, выступить в роли связующего звена между людьми. Также эксперты сайта dailyhoro.ru отмечают, что в этот день нужно радоваться за окружающих, которые сумели обрести любовь. Следует бороться с завистью. Если удастся избавиться от этого ужасного чувства, можно будет привлечь любовный успех. Избавиться от зависти, злости и обиды помогут пять эффективных способов.

Как избавиться от бедности в день осеннего равноденствия

Стоит вспомнить о гармонии и взаимном обмене. В этот день необходимо сделать кому-то что-то приятное, причем от чистого сердца. Например, можно собрать все хорошие, но ненужные вещи и отдать бедной семье. Можно подавать милостыню, оказывать безвозмездную и бескорыстную помощь коллегам, близким людям или даже незнакомцам. Всё это принесет вам финансовую удачу в будущем.

Чтобы разбогатеть в будущем, 22 числа очень важно отдавать, но при этом не требовать что-то взамен. Такой подход будет очень полезным, потому что Вселенная постарается вернуть подаренные время, деньги или внимание вам назад. Так работает закон бумеранга.

Можно также провести очень сильный ритуал под названием «Четыре стихии». Вам потребуется монетка, земля, свеча, два зеркала, природная вода из родника или колодца. Проводится ритуал в позднее время, в спокойной обстановке.

Днем монетка, которую вы выбрали, кладется рядом с открытым окном на полчаса-час. В дело вступает стихия Воздуха. Она убирает все негативные остатки энергетики от предыдущих людей, которые ее трогали. Далее кладем монету в воду, заряжая ее мощью стихии Воды. Держим ее в стакане полчаса, достаем и проводим ею двенадцать раз по огню свечи, которая должна стоять меж двух зеркал. Последним этапом ритуала будет опускание монеты в землю. Это может быть стакан или пакет с землей. Там монета должна пролежать до утра. Перед завершением ритуала произносим заговор: «Земля и вода, огонь и воздух. Принесите мне счастье в этот день равенства стихий. Аминь».

Утром достаем монету из земли, но не моем ее. Просто очищаем от кусочков земли, кладем в кошелек и получаем очень мощный магнит для денег и просто сильный талисман, привлекающий удачу и силу четырех стихий.

Проводить этот ритуал можно чаще, чем один раз в год. Это можно делать с одной и той же монетой. С каждым разом она будет чуточку сильнее. Ритуал можно проводить в Новолуние, осеннее или весеннее равноденствие.