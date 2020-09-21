Добро пожаловать. РФ сняла въездные ограничения для 3 постсоветских стран

Анастасия Иванова

Россия официально возобновила воздушные перелеты с Белоруссией, Казахстаном и Киргизией. Ранее соответствующее распоряжение было подписано председателем правительства Михаилом Мишустиным.

Рейсы в указанные страны будут проводиться раз в неделю и пока только в столицы государств – Минск, Нур-Султан и Бишкек соответственно.

"Гражданам указанных государств и тем, кто имеет там вид на жительство, разрешается въезд в Россию через воздушные пункты пропуска. Россияне в свою очередь также могут беспрепятственно улететь в любую из этих стран", – говорилось в сообщении пресс-службы кабмина.

На аналогичных условиях через неделю власти России откроют регулярные полеты в Южную Корею.

Турция, Великобритания, Танзания, Швейцария, Черногория, Молдавия, Египет, ОАЭ, Мальдивы и некоторые другие государства.

Приостановка Россией международного авиасообщения из-за пандемии коронавируса действовала с конца марта. С начала августа ограничения постепенно начали снимать.

В середине сентября радио Sputnik сообщало, что Россия прекратила вывозные рейсы и анонсировала скорое возобновление воздушного сообщения с четырьмя странами.