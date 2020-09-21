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Думский комитет одобрил законопроект об особенностях бюджетной политики в 2021 году

Думский комитет одобрил законопроект об особенностях бюджетной политики в 2021 году

Комитет Государственной Думы по бюджету и налогам рекомендовал нижней палате парламента утвердить законопроект, касающийся особенностей исполнения бюджетов бюджетной системы в 2021 году. Поправки вносятся в Бюджетный кодекс России. Документ инициирован Правительством, сообщает ТАСС.

Законопроектом изменяется норма, которая регулирует порядок расчёта общего объёма расходов федерального бюджета, в части увеличения используемого в нём расчётного объёма на следующий год с 585 млрд рублей до 1 трлн 460 млрд рублей. Это повышение предельного объёма расходов в 2021 году обеспечит постепенную адаптацию бюджета к новым макроэкономическим условиям и позволит продолжить использование мер, которые необходимы для обеспечения восстановления экономики и реальных доходов россиян, сказано в пояснительной записке.

С 2022 года предельные расходы будут определены в соответствии с «бюджетными правилами», что сохранит уровень доверия инвесторов к проводимой макроэкономической политике и обеспечит доступность финансового ресурса для внебюджетного сектора. Также предусматривается возможность использования средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) сверх объёма, который предусмотрен законом о федеральном бюджете в случае снижения цен на нефть ниже базового уровня.

При этом объём использования средств ФНБ на эти цели предлагается ограничить 1% ВВП. Норма даст возможность в качестве меры оперативного реагирования в следующем году при необходимости использовать средства ФНБ на покрытие недополученных нефтегазовых доходов федерального бюджета и выполнить принятые расходные обязательства.

На 2021 год продлеваются предусмотренные временные основания для внесения изменений в сводную бюджетную роспись федерального бюджета без внесения поправок в бюджет в случаях перераспределения бюджетных ассигнований, предусмотренных на обеспечение мероприятий, направленных на предотвращение влияния ухудшения экономической ситуации, с профилактикой и устранением последствий распространения коронавируса, на иные цели, определённые Правительством, а также на реализацию государственной программы «Социально-экономическое развитие Крыма и Севастополя».

Законопроект предусматривает распределение части налога на доходы физических лиц, уплачиваемого при превышении доходами суммы 5 млн рублей, по следующим нормативам: в федеральный бюджет 13%, в региональные и местные бюджеты 87%. Применение соответствующих нормативов не повлияет на поступления налога в консолидированные бюджеты регионов страны, поскольку в федеральный бюджет будет зачислена только часть налога, связанная с увеличением ставки налога на 2%, которая не уплачивалась ранее.

Также читайте о том, какие законы вступают в силу в сентябре.

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По материалам: pnp.ru

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