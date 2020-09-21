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Facebook шпионит за пользователями Instagram - СМИ

Facebook шпионит за пользователями Instagram - СМИ
Федеральный суд Сан-Франциско принял к рассмотрению иск к компании Facebook о шпионаже за пользователями Instagram. В иске утверждается, что фронтальные камеры iPhone несанкционированно использовались в то время, когда их владельцы гаджетами не пользовались, пишет Bloomberg.

В такой незаконной слежке пользователи уличили компанию еще в июле 2020 года. Тогда уведомление о работающей камере появлялось даже в момент, когда юзеры просто листали ленту.
Также утверждается, что крупнейшая социальная сеть в мире собирает личные данные пользователей, чтобы использовать их для исследования рынка.

В компании в свое оправдание заявили, что срабатывание камер - это системная ошибка и она уже исправлена. Однако исходя из сентябрьского иска, такой "баг" по-прежнему актуален.
# Технологии / В мире
По материалам: gogetnews.info

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