Facebook шпионит за пользователями Instagram - СМИ

Алексей Вольцев

Федеральный суд Сан-Франциско принял к рассмотрению иск к компании Facebook о шпионаже за пользователями Instagram. В иске утверждается, что фронтальные камеры iPhone несанкционированно использовались в то время, когда их владельцы гаджетами не пользовались, пишет Bloomberg.В такой незаконной слежке пользователи уличили компанию еще в июле 2020 года. Тогда уведомление о работающей камере появлялось даже в момент, когда юзеры просто листали ленту.Также утверждается, что крупнейшая социальная сеть в мире собирает личные данные пользователей, чтобы использовать их для исследования рынка.В компании в свое оправдание заявили, что срабатывание камер - это системная ошибка и она уже исправлена. Однако исходя из сентябрьского иска, такой "баг" по-прежнему актуален.