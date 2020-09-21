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Фестиваль "Лето. Музыка. Музей" пройдет в Подмосковье

Фестиваль "Лето. Музыка. Музей" пройдет в Подмосковье
Фестиваль в формате open air "Лето. Музыка. Музей" проведут в подмосковной Истре с 23 по 27 сентября, сообщила министр культуры Московской области Елена Харламова, пригласив жителей региона принять в нем участие.

"Расскажу, что у нас будет проходить в Подмосковье с 23 по 27 сентября: грядет событие, которым мы очень гордимся – это фестиваль "Лето. Музыка. Музей". У нас есть фестивали визитные-карточки, которые мы не отменим. Все, кто еще не собрался, мне кажется, должен приехать в (музейно-выставочный комплекс – ред.) "Новый Иерусалим", - сказал Харламова в ходе пресс-конференции.

В пресс-службе министерства культуры Московской области рассказали, что гости фестиваля смогут услышать шедевры классической музыки.

# Шоу-бизнес
По материалам: ria.ru

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