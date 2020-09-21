Фильм "Стрельцов" выйдет в прокат в Европе

Анастасия Иванова

Спортивную драму Ильи Учителя "Стрельцов" с Александром Петровым в главной роли покажут с 4 октября в Германии, Австрии, Швейцарии, Нидерландах, Бельгии и Люксембурге, сообщила пресс-служба компании "Централ Партнершип".

"Прокатчиком выступает немецкая компания Kinostar Filmverlei в партнерстве с дистрибутором KinoKartina.Tv", - говорится в сообщении.

"Мы очень рады, что именно "Стрельцов" станет первой российской картиной в европейском прокате после длительного карантина. Этот фильм рассчитан на самую широкую аудиторию, и мы уверены, что он найдет отклик в сердцах зрителей всех возрастов", - приводит пресс-служба слова гендиректора компании "Централ Партнершип" Вадима Верещагина.

Майкл Рош, генеральный директор Kinostar Filmverleih GmbH Майкл Рош выразил уверенность, что фильм будет иметь успех в Европе.

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"Фильм идеален для открытия кинотеатров в Европе. Мы рассчитываем на многочисленную аудиторию, которая соскучилась по кинотеатрам", - цитирует слова Роша пресс-служба.

Фильм об одном из величайших спортсменов XX века – советском футболисте Эдуарде Стрельцове (1937-1990) – основан на реальных событиях. К 20 годам он был кумиром миллионов, и вся страна с замиранием сердца ждала его дуэли с Пеле на чемпионате мира. Но недоброжелатели сломали судьбу спортсмена, и ему пришлось совершить невозможное, чтобы вернуться и доказать, что он чемпион, по праву заслуживший настоящую народную любовь.