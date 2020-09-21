«Газпром» попросил добавки транзита у Украины в октябре

Лидия Мартынова

«Газпром» заказал сверхконтрактные объемы транзита газа через Украину в октябре и оплатит их дополнительно. Об этом сообщает «Нафтогаз Украины».

«По итогам торгов «Нафтогазу» распределены мощности на входе и на выходе из ГТС Украины, которые будут использованы для обеспечения дополнительных объемов транзита «Газпрома». При этом такие мощности «Газпром» оплатит в полном объеме, это принесет дополнительный доход как «Нафтогазу», так и «Оператору ГТС Украины», — говорится в сообщении украинской нацкомпании.

В декабре 2019 года «Газпром» и «Нафтогаз Украины» заключили новый пятилетний транзитный контракт. Он предполагает, что в 2020 году российская компания поставит через Украину 65 млрд кубометров и заплатит за это $ 2 млрд вне зависимости от реального транзита. Специфика нового контракта состоит в том, что ежесуточно «Газпром» должен поставлять одинаковый объем, 178 млн кубометров, и неиспользованные объемы нельзя переносить на другие сроки. Сверхконтрактный объем оплачивается дополнительно и по более высокому тарифу. Стандартный составляет $ 31,75 за тысячу кубометров.

Несмотря на то, что тарифы украинской стороны самые высокие и оплачиваются по принципу «качай или плати», украински й маршрут для «Газпрома» в этом году был наименее востребованным. Уровень поставок не превышал 80% от законтрактованных объемов. Нынешний рост экспорта можно объяснить тем, что контрактные цены на российский газ, которые привязаны к стоимости нефти, снизятся в четвертом квартале и потребители увеличат отбор российского голубого топлива.