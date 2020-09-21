Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » В мире » Геймеры разозлились на Sony за исчезнувшие консоли PlayStation 5

Геймеры разозлились на Sony за исчезнувшие консоли PlayStation 5

Геймеры разозлились на Sony за исчезнувшие консоли PlayStation 5
Старт предзаказов на новое поколение игровой приставки PlayStation обернулся скандалом и недовольством геймеров. В Sony признались, что мероприятие было не продумано и извинились за это в официальном Twitter-аккаунте.

Как и обещали японцы, 17 сентября, начался прием предварительных заказов на PlayStation 5. Магазины же открыли такую возможность в полночь по местному времени той или иной страны. Из-за этого приставки быстро закончились. Например, жителям США они просто не достались.


цена консоли — 37 999 рублей (без дисковода) и 46 999 рублей (с оптическим приводом).
# В мире
По материалам: ria.ru

Последние новости

СМИ: Эмин Агаларов тайно обручился спустя 4 месяца после развода
СМИ: Эмин Агаларов тайно обручился спустя 4 месяца после развода
Расслабленная мода: как Пэлтроу, Лопес, Питт и другие в 90-е предвидели постковидный стиль на красных дорожках
Расслабленная мода: как Пэлтроу, Лопес, Питт и другие в 90-е
Рябков: Мы не дадим втянуть себя в гонку вооружений
Рябков: Мы не дадим втянуть себя в гонку вооружений
"Ресурсов по 200-300 млрд". Кудрин о том, как избежать повышения налогов
"Ресурсов по 200-300 млрд". Кудрин о том, как избежать повышения
Геймеры разозлились на Sony за исчезнувшие консоли PlayStation 5
Геймеры разозлились на Sony за исчезнувшие консоли PlayStation 5
Рождество Пресвятой Богородицы 21 сентября 2020 года: что можно делать и что нельзя
Рождество Пресвятой Богородицы 21 сентября 2020 года: что можно
Рябков предостерег США от давления на Россию в вопросах о вооружениях
Рябков предостерег США от давления на Россию в вопросах о вооружениях
В Хабаровском крае около 7 тысяч детей смогут принимать участие в мероприятиях технопарков «Кванториум»
В Хабаровском крае около 7 тысяч детей смогут принимать участие в
В Подмосковье определили чемпионов проекта «Мини-футбол – в школу»
В Подмосковье определили чемпионов проекта «Мини-футбол – в школу»
Американцы инвестируют в Сербию 4 млрд долларов
Американцы инвестируют в Сербию 4 млрд долларов
Пожары в Калифорнии: под Лос-Анджелесом начали эвакуацию
Пожары в Калифорнии: под Лос-Анджелесом начали эвакуацию
Комбинация двух вирусов, переносимых комарами, может спровоцировать инсульт
Комбинация двух вирусов, переносимых комарами, может спровоцировать

Топ на сегодня

Эксперт рассказал, как не купить поддельный билет в театр
Эксперт рассказал, как не купить поддельный билет в театр
Защита от сезонного гриппа: сколько стоит вакцинация разных столицах мира
Защита от сезонного гриппа: сколько стоит вакцинация разных столицах
В сети набирает силу кампания против дороговизны препарата от Covid-19
В сети набирает силу кампания против дороговизны препарата от Covid-19
В Латвии убит известный и влиятельный юрист Павел Ребёнокс
В Латвии убит известный и влиятельный юрист Павел Ребёнокс
«Made in USA» не пройдёт: Иран обвинил США в создании беспрецедентных угроз
«Made in USA» не пройдёт: Иран обвинил США в создании беспрецедентных

Еще по теме

Sony начала распродажу игр в PlayStation Store
Sony рассылает игровые приставки PlayStation 5 бесплатно
Будущее рядом: Sony готовит грандиозный показ PlayStation 5
Sony разрешила запускать игры PlayStation 4 на iOS