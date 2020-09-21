Геймеры разозлились на Sony за исчезнувшие консоли PlayStation 5

Анастасия Иванова

извинились

Let’s be honest: PS5 preorders could have been a lot smoother. We truly apologize for that.



Over the next few days, we will release more PS5 consoles for preorder – retailers will share more details.



And more PS5s will be available through the end of the year. pic.twitter.com/h1TaGsGBun — PlayStation (@PlayStation) September 19, 2020

Старт предзаказов на новое поколение игровой приставки PlayStation обернулся скандалом и недовольством геймеров. В Sony признались, что мероприятие было не продумано иза это в официальном Twitter-аккаунте.

Как и обещали японцы, 17 сентября, начался прием предварительных заказов на PlayStation 5. Магазины же открыли такую возможность в полночь по местному времени той или иной страны. Из-за этого приставки быстро закончились. Например, жителям США они просто не достались.

цена консоли — 37 999 рублей (без дисковода) и 46 999 рублей (с оптическим приводом).