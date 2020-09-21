Гороскоп Павла Глобы на неделю с 21 по 27 сентября

Вадим Карасев

Гороскоп от Павла Глобы поможет вам прожить эту неделю с максимальной пользой для себя и своих близких. Старайтесь не унывать и следовать простым рекомендациям, чтобы не попасть впросак.

Как известно, у каждого из Знаков есть свои пороки и слабости. На этой неделе некоторые из них могут всплыть на поверхность. Портал Woman`s day поделился с нами всеми важными советами астролога, которые помогут остаться на плаву и не дать самим себе разрушить счастье, добытое тяжелым трудом ранее.

Овен

У Овнов противные и неприятные привычки могут начать ставить палки в колеса с 24 числа. В этот день звезды войдут в диссонанс с планетами. Что спровоцирует рост негативных эмоций, появление новых и обострение старых вредных привычек. В семейной жизни может начаться череда конфликтов и споров на тему денег, работы. Лучше отложить покупки на потом.

Астролог отмечает, что также во второй половине недели стоит принимать только взвешенные решения. Интуиция Овнов сильно ослабнет. Адаптироваться к изменениям в работе и делах будет очень сложно, поэтому лучше не торопить события. Также необходимо правильно питаться и как можно меньше переживать по пустякам.

Телец

Это будет важная неделя, на которой Павел Глоба советует Тельцам сфокусироваться на достижении важных амбициозных целей. В этом им помогут три психологические техники, а также повышенный уровень харизмы и обаяния. Влиять на окружающих людей с 21 по 27 число будет гораздо проще, особенно на тех, с которыми только довелось познакомиться.

Опасным днем астролог называет лишь понедельник. В этот день по возможности нужно больше отдыхать и не рваться в бой. В остальные дни полезно будет отправляться в командировки, деловые поездки. В любовной сфере очень важно не навязываться. Если слишком много проявляться инициативы, можно отпугнуть окружающих.

Близнецы

У Близнецов начинается довольно непростое время, в которое нужно заботиться о сохранении своей энергии и времени. Для этого придется залатать дыры, через которые эта энергия может утекать. Особенно актуальным это станет 22 числа, когда звезды и планеты будут максимально деструктивными. В этот день нельзя позволять себе тратить время, деньги и силы впустую.

Очень благоприятными будут выходные — 26 и 27 сентября, но это не значит, что в другие дни удача будет недосягаемой. Астролог рекомендует Близнецам заниматься делами на работе и дома, а также быть готовыми к тому, что обстоятельства взвалят на их плечи какие-то новые проблемы. Конец недели прекрасно подойдет для примирения, поиска компромиссов.

Рак

Это будет опасная и непредсказуемая неделя, поэтому Ракам желательно пользоваться особым оберегом — черной нитью. Также полезно будет заранее планировать дела и принимать взвешенные решения. Стоит опасаться злобы и агрессии, причем не только со стороны окружающих, но и от себя лично. Астролог не советует обращать внимание на провокации со стороны окружающих.

Это идеальное время для обучения, получения новых знаний и опыта. Можно записываться на курсы, готовиться к экзаменам, осваивать новые профессии и углубляться в исследование чего-то нового. С первых дней недели можно погружаться с головой в дела. Также полезно будет делать приятные сюрпризы близким людям, комплименты любимому человеку.

Лев

Единственным неблагоприятным днем будет понедельник, но уже с 22 сентября энергия звезды станет более положительной, что поможет преуспеть в делах, в любви. Львам, которые пока не обрели счастье, стоит следовать нескольким полезным правилам, которые исправят положение. Не нужно утопать в зависти и негативе. Это прямая дорога, но дорога назад.

В общении с окружающими людьми стоит избегать тяги к критике. Павел Глоба советует держать при себе колкие высказывания относительно чужой работы, поступков и решений. Даже если кто-то попросит оценить его работу, лучше говорить либо хорошее, либо вообще ничего не говорить. Не исключено, что в конце недели у Львов появится тяга к экспериментам.

Дева

Одиноким девам захочется изменить ситуация, найдя вторую половинку. Если всё серьезно, лучше сразу проверить совместимость в браке по первым буквам имени. Это поможет определить, насколько хорошо человек подходит на роль спутника жизни. Вообще в любовной сфере лучше не принимать необдуманных решений, особенно 23 числа.

В целом на этой неделе у многих Дев будет настолько много работы и дел, что на амурные приключения не хватит ни сил, ни времени. Нужно помнить, что все вложенные силы не пропадут даром. В ближайшие недели Девы смогут увидеть первые плоды своих трудов. 24 и 25 число — дни силы на этой неделе. Их лучше посвятить домашним делам, покупкам и отдыху.

Весы

Весам в период с 21 по 27 число будет очень везти в любовных делах. Стать привлекательнее и еще удачливее можно при помощи магических камней. На этой неделе представителям данного Знака окружающие люди многое будут прощать. Возможно, что во всем виновата природная харизма Весов, но лучше не полагаться только на нее. Нужно быть учтивыми и добрыми ко всем.

В делах и работе пришло время для движения вперед. Нужно действовать, пока есть силы и звезды помогают вам. Астролог настоятельно рекомендует на откладывать на потом важные дела и проявлять больше инициативы. Если кто-то из коллег или близких людей попросит о помощи, лучше не отказывать.

Скорпион

Скорпионам нужно избавиться от негатива и отказаться от жалоб, так как они перенастраивают наше сознание на негатив. Даже если будет происходить что-то не самое приятное, лучше принимать это как неотъемлемую часть успеха, ведь невозможно добиться больших высот, если не падать глубоко вниз и не разочаровываться в чем-то.

Очень важно помнить о том, что чрезмерная самоуверенность в конце сентября может принести много проблем. Ни к чему хорошему она не приведет. В любви и в отношениях с окружающими людьми в целом желательно проявлять больше внимания и заботы. Любые финансовые канторы и дорогостоящие покупки тоже желательно пока отложить.

Стрелец

У Стрельцов ожидается очень благоприятная и размеренная неделя. Даже если в жизни недавно наступила черная полоса, от нее можно легко избавиться. В начале недели Стрельца могут почувствовать небольшой недостаток энергии, но с 23 числа ситуация начнет меняться к лучшему. Самыми благоприятными дня недели станут суббота и воскресенье. В эти дни можно менять обстановку, развлекаться и уделять время личным заботам.

Также неделя идеально подходит для совершения покупок. Шопинг подарит Стрельцам хорошее настроение, излечит их душу от негатива, поможет расслабиться. Если ходить по магазинам вместе с близким человеком, можно получиться еще больше удовольствия. Самое главное — не брать и не давать никому денег взаймы.

Козерог

Неделя начнется с благоприятной ноты. 21 и 22 сентября можно ожидать больших успехов на всех поприщах. Большая удача ожидает Козерогов в бизнесе и в работе. Повезет всем, кто занимается креативной деятельностью и связан с творчеством. Астролог советует людям этого Знака почаще обращать внимание на внутренний голос. Звезды усилят их интуицию. Чтобы быть еще успешнее, стоит начать неделю с уборки дома по правилам фэн-шуй.

В любви успех ожидает и тех, кто уже находится в отношениях, и тех, кто еще только на стадии поисков. Всем, кто уже обрел любовь, удастся перевести отношения на новый уровень. Можно знакомиться с родителями второй половинки, планировать свадьбу. Всем, кто находится в поисках, стоит проявлять активность во время знакомств.

Водолей

У Водолеев ожидается напряженная неделя. Сложнее всего будет заниматься делами в пятницу и в субботу. 26 сентября звезды окажутся в наихудшем положении. Желательно избегать фраз, которые формируют барьеры. Не нужно говорить «я не могу», «я не умею». Всего можно достичь посредством упорного труда, причем Водолеям это известно лучше, чем кому-либо другому.

Что касается сферы общения, то тут Водолем нужно проявить как можно больше активности. Необходимо общаться с друзьями и близкими, искать любовь или укреплять существующие отношения. Павел Глоба настоятельно рекомендует не сидеть дома в уединении. Нужно проявлять максимум активности в общении с людьми, чтобы не становиться изгоями.

Рыбы

Это идеальное рвем для путешествий, командировок. В общении с коллегами и начальством лучше быть осторожнее. Если сказать что-то лишнее, можно поплатиться за это рублем или авторитетом. Позитивные установки на каждый день помогут привлечь успех и, что самое главное, сохранить его при себе.

В любовной сфере Рыб ожидают большие победы, особенно тех, кто пока в поисках. Звезды сделают Рыба более обаятельными, подарив им удачу и благословение. Можно знакомиться в социальных сетях, назначать свидания, флиртовать. Лишь 22 сентября приятное общение могут омрачить побочные проблемы. В остальные дни удача будет рядом.