Гришаева эмоционально отреагировала на смерть ведущего "Русского лото"

Анастасия Иванова

Артистка Нонна Гришаева выразила соболезнования в связи со смертью ведущего Михаила Борисова и назвала его своим учителем.

Актриса опубликовала в Instagram совместную фотографию с Борисовым и призналась, что ей очень сложно подобрать слова.





"Ужасная потеря. Мы все, ваши ученики, осиротели. Вы были всегда моей мощной поддержкой и опорой в профессии и по жизни. Очень больно и страшно Вас потерять", — призналась Гришаева.

Она считает, что единственный способ пережить горе — "взять себя в руки и выйти на сцену".