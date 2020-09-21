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Гришаева эмоционально отреагировала на смерть ведущего "Русского лото"

Гришаева эмоционально отреагировала на смерть ведущего "Русского лото"
Артистка Нонна Гришаева выразила соболезнования в связи со смертью ведущего Михаила Борисова и назвала его своим учителем.

Актриса опубликовала в Instagram совместную фотографию с Борисовым и призналась, что ей очень сложно подобрать слова.


"Ужасная потеря. Мы все, ваши ученики, осиротели. Вы были всегда моей мощной поддержкой и опорой в профессии и по жизни. Очень больно и страшно Вас потерять", — призналась Гришаева.

Она считает, что единственный способ пережить горе — "взять себя в руки и выйти на сцену".

# Россия
По материалам: ria.ru

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