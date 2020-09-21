Юрий Стоянов раскрыл размер своей пенсии

Вадим Карасев

Народный артист России Юрий Стоянов в беседе с Ura.ru раскрыл размер своей пенсии.

Как уточнил Стоянов, его реальная пенсия составляет примерно 23 тысячи рублей в месяц. Кроме того, он получает надбавки, в том числе за звание народного артиста России.

"Московская надбавка за звание народного артиста - 13 тысяч рублей", - уточнил он. В сумме Стоянов получает 61 тысячу рублей.

Ранее журналист, телеведущий и музыкант Дмитрий Дибров, вышедший недавно на пенсию, рассказал в эфире программы "Секрет на миллион", сколько он получает от государства и считает ли свою пенсию справедливой.

