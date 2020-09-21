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"Кинотавр-2020": 5 главных модных трендов фестиваля

"Кинотавр-2020": 5 главных модных трендов фестиваля

В Сочи завершился фестиваль "Кинотавр". Главные победители в области кинематографа определены, ну а сейчас предлагаем вспомнить яркие моменты первого крупного светского мероприятия после карантина с точки зрения моды. Какие локальные тренды можно было отметить на красной ковровой дорожке и что звездные гости носили чаще всего — разбираемся в нашем материале.

1.Брючные костюмы

Главный тренд доковидных западных красных дорожек докатился и до отечественного светского мира. Актрисы и светские дамы оставили в шкафу платья и запаслись брючными костюмами. Уже на церемонии открытия можно было понять, что такой наряд будет пользоваться популярностью: на дорожку в брючных костюмах вышли Елена Лядова, Ксения Раппопорт, Аглая Тарасова.

Тенденция продолжилась и на других показах: звезды выбирали как торжественные варианты, стилизованные под смокинги, так и более расслабленные костюмы в пижамном стиле.


Кристина Асмус


Ксения Раппопорт и Аглая Тарасова
Марина Александрова
Чулпан Хаматова
Оксана Фандера
Алена Свиридова


Дарья Повереннова
Катерина Шпица
Дарья Чаруша

2.Шорты

Многие сделали поправку на субтропический климат Сочи (все-таки сентябрь там скорее продолжение лета, чем начало осени) и отдали предпочтение шортам. Причем выбирались в них знаменитости не только на утренние показы или пляж, но и на вечерние премьеры.

Но если днем разнообразие фасонов и образов было велико, то вот после захода солнца модницы, как правило, отдавали предпочтение сдержанному черному цвету, как, например, Сабина Ахмедова и Анна Чиповская.

Сабина Ахмедова


Олеся Судзиловская
Светлана Устинова и Илья Стюарт
Елена Лядова
Катерина Шпица


Анна Чиповская

3.Красный цвет

Скажем прямо, буйства красок в нарядах звезд на дорожке не было. Большинство приехавших в Сочи звезд шли по наиболее безопасному пути и выбирали вещи классических расцветок. Черный и белый были, пожалуй, самыми часто встречающимися оттенками — похоже, после вынужденного перерыва рисковать знаменитости не готовы.

Но один яркий цвет в эту скромную палитру все-таки пробрался. В тон самой дорожке многие гости выбирали наряды в оттенках красного. Некоторые, как Марина Александрова, умело совмещали в своем образе сразу несколько трендов "Кинотавра".


Марина Александрова
Варвара Шмыкова
Юлия Хлынина
Янина Студилина
Катерина Шпица
Анна Александрова
Ирина Гринева


Дарья Златопольская

4.Платок-маска

Это тренд одного человека, но он был достаточно эффектным и обратил на себя внимание. Оксана Фандера тщательно подготовилась к первому после карантина выходу на красную ковровую дорожку, собрав несколько похожих образов. Их основой стали шелковые платья-комбинации разных цветов, которые Оксана дополняла платком, который использовала в качестве маски, и рубашкой.


Оксана Фандера


5.Комфорт

Бойкот туфлям на шпильке на красных ковровых дорожках уже объявляли мировые звезды — достаточно вспомнить хотя бы Кристен Стюарт на Каннском кинофестивале в 2018 году. Напомним, тогда актриса сняла туфли прямо на красной ковровой дорожке и поднялась по знаменитой лестнице босиком.

На "Кинотавре" до таких радикальных действий еще не дошло, но комфорт некоторые звезды явно поставили выше соблюдения дресс-кода. Так, на вечерних мероприятиях Ирина Горбачева и Светлана Ходченкова появились в спортивной обуви.


Ирина Горбачева
Светлана Ходченкова
# Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

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