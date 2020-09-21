Когда и как надо убирать тыкву? Признаки спелости

Влада Некрасова

Если в южном регионе тыкву можно оставить на огороде даже до середины осени, то на севере и в условиях климата средней полосы убирают этот овощ уже в конце лета. Как же определить спелость тыквы?

Признаки спелости

В первую очередь, чтобы понять, насколько созрела тыква, надо посмотреть на плодоножку. Соединение между плодом и стеблем должно подсохнуть. Это означает, что тыква полностью зрелая.

Также некоторые сорта при созревании меняют окрас коры с зеленого на желтый. Кроме оттенка, надо обратить внимание и на твердость плода. Тыква должна стать очень твердой, настолько, что на коре будет трудно оставить ногтем царапину.

Уже в конце вегетационного периода плод вытягивает все соки из стебля и листьев. Поэтому зеленая масса начинает желтеть. Когда пожелтеют листья, это будет значит, что тыква почти созрела.

Некоторые огородники постукивают по тыкве – если звук будет звонким, значит плод созрел.

Нюансы сбора

Но мало определить, насколько созрела тыква. Еще очень важно правильно и вовремя убрать ее, чтобы плоды хорошо хранились в зиму.

Поспевший овощ надо срезать со стебля, но ни в коем случае не отрывать. Плодоножку при этом удалять не нужно. Так плоды будут лежать намного дольше.





Зимние сорта, предназначенные для длительного хранения, на неделю оставляют после сбора под солнцем, чтобы кора стала твердой. Это убережет мякоть от высушивания во время длительного хранения.

Не все огородники знают, но тыкву во время хранения можно лечить зеленкой. Если кора овоща повредится, ее просто замазывают зеленью. После этого рана на кожуре начнет затягиваться, и тыква будет дальше хорошо лежать. Проводят сбор тыква на огороде еще по теплу. Не стоит затягивать с уборкой и дожидаться похолодания.

Если пойдут проливные осенние дожди, они могут погубить весь урожай. Если тыква намокнет, ее после сбора просушивают на солнце. Еще важно убрать тыкву до морозов, так как тогда плоды сохранят больше питательных веществ.

После уборки и просушки плоды надо сложить в темное и хорошо вентилируемое место, например, в погреб. Тыкву сначала сортируют по размеру. Для длительного хранения годятся только крупные овощи и среднего размера, без вмятин на кожуре и повреждений.

Обычно тыква хорошо лежит до полугода, если соблюсти правила уборки и хранения, то запасов вполне хватит до самой весны. Если же передержать овощ на огороде, то срок его хранения сократится до двух месяцев.