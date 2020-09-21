Комбинация двух вирусов, переносимых комарами, может спровоцировать инсульт

Вадим Карасев

Ученые из Ливерпульского университета вместе с бразильскими коллегами, изучая связь неврологических заболеваний с вирусными инфекциями, обнаружили, что одновременное заражение лихорадками Зика и чикунгунья может вызвать у пациента инсульт.

Обе болезни вызываются арбовирусами, переносятся комарами, циркулируют в тропических регионах и чаще всего проявляются в виде кратковременной лихорадки и сыпи (для чикунгуньи характерны также сильны суставные боли), хотя в некоторых случаях и чикунгунья, и лихорадка Зика могут представлять серьезную опасность для здоровья. Широко известно, что вирус Зика вызывает повреждение мозга у эмбриона, если заражается беременная женщина. Новое исследование выявило опасность для нервной системы уже взрослых пациентов.

Авторы изучили истории болезни 1410 взрослых пациентов из бразильского города Ресифи, проходивших лечение во время эпидемии лихорадки Зика 2015 года и чикунгуньи 2016 года. У 201 из них во время пребывания в больнице были отмечены неврологические заболевания, до этого у них не наблюдавшиеся. Около трети пациентов были заражены сразу обоими вирусами. Только около 10 % пациентов полностью выздоровели при выписке, у многих из них сохранились такие проблемы, как слабость, судороги и нарушения функций мозга.

Ранее уже было известно, что обе инфекции могут вызвать осложнения в виде поражений нервной системы. Для лихорадки Зика это синдром Гийена–Баре, то есть множественные поражения миелиновых оболочек нервов конечностей, ведущие к мышечной слабости, а иногда и к временному параличу рук и ног. Неврологическими осложнениями чикунгуньи становятся энцефалит или миелит. Однако еще исследователи установили, что при заражении одновременно двумя вирусами значительно возрастает вероятность инсульта.

Инсульт возникает, когда блокируется одна из артерий, снабжающих кровью головной мозг. Известно, что риск инсульта повышается после некоторых типов вирусных инфекций, включая вирус ветряной оспы и ВИЧ. Отмечены случаи инсульта и при заражении COVID-19. Среди пациентов из Ресифи, перенесших инсульт на фоне заражения лихорадкой Зика и/или чикунгуньей, многие имели другие факторы риска инсульта — например, высокое кровяное давление. Средний возраст этих пациентов составлял 67 лет. Так что в отношении инсульта вирусные инфекции особенно опасны для тех, кто уже находится в зоне высокого риска.

Исследование опубликовано в журнале The Lancet Neurology.