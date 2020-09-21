Концептуальные отели TUI в Турции: что нового?

Лидия Мартынова

Ежегодно спрос на концептуальные отели TUI в Турции вырастает в два раза: поэтому туроператор наращивает и их количество, и совершенствует сами форматы отдыха. Подготовили подробный обзор по новинкам сезона-2020 в линейках турецких отелей SMART, FUN & SUN и DAY & NIGHT Connected.

КОНЦЕПЦИЯ ОТДЫХА SMART ОТ TUI: КАЧЕСТВЕННЫЙ СЕРВИС ПО ПРИВЛЕКАТЕЛЬНЫМ ЦЕНАМ

Туроператор TUI в этом году запустил новую собственную концепцию отдыха – SMART, рассчитанную на клиентов, желающих получить пятизвездочный сервис по цене отеля 4*.

В данном формате уже успешно работает SMART Club Hotel Mirabell 4* в Аланье.

Туристы, отдыхающие тут, отмечают хороший уровень сервиса, который они получили по привлекательному ценнику. Именно соотношение «доступная цена – достойный уровень сервиса» и является отличной чертой концепции SMART. Судите сами: цены на путевку в этот отель начинаются от 30 тыс. руб. с человека.

Как пояснили в TUI, концепция SMART вобрала в себя самые популярные сервисы концепций FUN & SUN и DAY & NIGHT Connected, подходящих для всех категорий туристов – семей, одиночек, пар и компаний.

ЧТО НРАВИТСЯ ТУРИСТАМ, ОТДЫХАЮЩИМ В ОТЕЛЕ SMART CLUB HOTEL MIRABELL

Особенность концепции SMART – это сервис, уровень которого на звезду выше заявленного, благодаря включению в базовый набор услуг, самых необходимых сервисов. Кроме того, концепцию SMART оценят туристы, которые не хотят все время проводить на пляже, а стремятся к погружению в культуру и получению новых впечатлений.

Тут можно попробовать блюда из местных фермерских продуктов, интернациональную и славянскую кухню. На пляже работает ресторан a-la-carte с традиционной турецкой кухней. Причем один раз за время отдыха его можно посетить абсолютно бесплатно.

Есть на территории отеля пекарня Cupcake и пивной бар c разными сортами пива. Кофеманы оценят натуральный кофе сорта 100% арабика. Еще одна фишка питания здесь – это фирменный стрит фуд донер (в концепции SMART делается акцент на местную уличную еду).

Если говорить о номерах, то это обновленные комнаты в стиле SMART, укомплектованные брендированными тапочками, бесплатной питьевой водой в мини-баре и кофе-сетом.

Отдельное внимание стоит уделить и новому детскому клубу Тукан с интересной программой развлечений. В отеле есть детский бассейн и уголок SMART, оборудованный микроволновкой и блендером.

КАК РАЗНООБРАЗИТЬ ОТДЫХ В ОТЕЛЕ SMART CLUB HOTEL MIRABELL

Если туристы любят сочетать пляжный отдых с активным, то SMART Club Hotel Mirabell 4* - как раз для них.

Пляж находится всего в 90 метрах от отеля. В 15 минутах езды на машине находится интересная пещера Дамлаташ, украшенная разноцветными сталактитами и сталагмитами.

Считается, что пребывание в пещере помогает справиться с астматическими и сердечными заболеваниями.

Также в доступности от отеля расположена башня Кызыл Куле необычной восьмиугольной формы, заслуженно считающаяся одним из лучших образцов средневековой османской военной архитектуры.

По высоким каменным ступеням (всего их 85) можно подняться на самый верх, откуда открывается потрясающий вид на Аланью.

НОВИНКИ КОНЦЕПЦИИ TUI FUN & SUN

В 2020 году произошли перемены и в отельных линейках TUI FUN & SUN (семейный отдых) и DAY & NIGHT Connected (тусовочный отдых).

Так, в новом отеле Imperial Sunland Resort 5* в Кемере (Бельдиби), который в конце августа заработал по концепции семейного отдыха FUN & SUN, туристы найдут все то, чем славится эта концепция TUI:

современный дизайн номеров - свежая реновация 2020 года, почти все номера с видом на море;песчано-галечный пляж и пирс всего в 20 м.;два ресторана a la carte и пять баров;бассейн и 3 горки на территории, дневная анимация и вечерние шоу для всей семьи;дискотека, много спортивных развлечений, десерт-бар с десертами и натуральным кофе, релакс-зона 18+ (сhill Out и бассейн);для детей: новый детский клуб Тукан с русскоговорящими аниматорами (работает 6 дней в неделю).

Еще одна новинка 2020 года в концепции FUN & SUN в Турции - FUN & SUN Life Belek .

Здесь отдельно отметим:

новый детский клуб Тукан с бэби-лаунжемновую зону Chill out 18+ с выходом к морю.«ФИШКИ» ДРУГИХ ОТЕЛЕЙ FUN&SUN В ТУРЦИИ

Далее для вашего удобства кратко расскажем о фишках отелей FUN & SUN этого сезона.

FUN & SUN Club Saphire 5*

реновированные номера категории Family;Chill out 18+ на пляже с баром;на территории установлены гамаки и качели;для юных гостей: новый детский клуб Тукан.

FUN & SUN Comfort Beach Resort 5*

новый a-la-carte ресторан с шикарным видом на море;Тукан буфет – отдельно оборудованная комната для детей с детским меню;Бассейн с аквагорками для взрослых и детей.

FUN & SUN Club Serra Palace 5*

самая большая территория 150 м. кв.;большой аквапарк в отеле площадью 1000 м. кв. для детей;6 бассейнов для взрослых и 3 бассейна для детей;детский игровой городок;Зона Сhill out 18+ c газебо и баром.КАКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ ПРОИЗОШЛИ В ОТЕЛЯХ С КОНЦЕПЦИЕЙ DAY & NIGHT CONNECTED

Если туристы любят активный отдых, им идеально подойдут отели концепции DAY&NIGHT Connected.

Особенность отдыха в таких отелях TUI – проведение активностей для гостей 24 часа в сутки.

Сейчас концепция представлена в двух отелях Турции: DAY & NIGHT Connected Club Hydros 5* и DAY & NIGHT Connected Imperial Turkiz Hotel 5*. И в каждом из них в этом году произошли изменения.

DAY & NIGHT Connected Club Hydros 5*

пляж отеля получил в 2020 году Голубой флаг;новый буфет в главном ресторане;дискотеки под открытом небом.

DAY & NIGHT Connected Imperial Turkiz Hotel 5*

бар на 7 этаже с видом на горы и море;вечеринки на top (верхний этаж).

В следующем сезоне, в TUI запланировали как открытие новых отелей всех трех концепций в Турции, так и обновление элементов концепций в работающих объектах. Будем держать вас в курсе!