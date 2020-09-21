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Коронавирус на коробке морепродуктов из России нашли в Китае

Коронавирус на коробке морепродуктов из России нашли в Китае

В городе Чанчунь в Китае во время проверки партии морепродуктов — замороженного кальмара, поступившей из России, обнаружили на одной из упаковок коронавирус. Об этом сообщает «Синьхуа».

Отмечается, что взятый образец дал положительный результат при исследовании на нуклеиновую кислоту коронавируса. При этом наличие вируса подтвердили два раза, перепроверив данные в Центре по контролю и профилактике заболеваний Чанчуня.

В город Фуюй поступили около 10 кг из этой партии. Там просят всех, кто мог купить продукцию, пройти тестирование.

# Россия
По материалам: eadaily.com

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