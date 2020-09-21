Короткие смешные статусы: 150 примеров фраз

Алексей Вольцев

Иногда нужно повеселиться. Обнови статусодной из забавных фраз, которые мы собрали здесь – их более 150-и. Развеселисобеседников!150 статусовВидел сегодня умнейшего человека… в зеркале ;)Было бы неплохо потерять вес, но я ненавижу что-то терять.Мой девиз – «Всегда будь с собой честен». Вру только другим!Вот бы включить режим «без звука» в реальной жизни…Я не ищу неприятности, это они находят меня.Дорогие трудности, можно мне скидку. Я ваш постоянный посетитель…Последуй моему совету, мне он ни к чему.Никогда не высмеивай выбор жены. Тебя она тоже выбрала.Может, любовь и слепа, но брак хорошо открывает глаза.Любовь не купишь, но платить за нее все равно придется.Я слишком ленив, чтобы перестать лениться.Я правда хочу много работать, н лениться интереснее.Если бы я выиграл приз за лень, я бы послал кого-нибудь получить награду за меня.Я не ленивый, я энергосберегающий.Я не ленивый, я выборочно участвующий.Я не ленивый, я просто очень расслабленный.Я не бегу от тяжелой работы… мне лень бегать.Лень – мать всех пороков, но ее нужно уважать, она же мать!Если ты увидел свою мечту во сне, не сдавайся – продолжай спать!Шопинг – это искусство. Я человек искусства. Прошу уважать.Требую день между субботой и воскресеньем!Люблю свою работу, когда я в отпуске.Я всегда опаздываю на работу, но зато я рано уезжаю!Три слова, которые приятнее признания в любви для жены: Не Готовь Сегодня.За каждым успешным мужчиной стоит удивленная женщина.За каждым великим мужчиной стоит женщина, которая закатывает глаза.Ты либо прав, либо муж.В нашей семье я босс, а жена просто принимает решения.Извинение женщины: Прости, но это ты виноват.Конечно, я спортсмен! Каждый день смотрю на качков в интернете!Утром я катался на Феррари, а потом прозвенел будильник.Отвалите мне денег и отвалите.Чем ты богаче, тем дороже стоит счастье.Я всегда мечтал стать миллиардером, совсем как мой дядя. Он тоже мечтает…Болтаю сам с собой, потому что только я себе советчик.Конечно, я говорю сам с собой. Иногда мне нужен совет эксперта.Я говорю сам с собой, потому что люблю общаться с людьми высшего класса.Мне не нужен стилист, я каждое утро просыпаюсь с новой прической!Готов поспорить, моя подушка могла бы стать стилистом. Каждое утро у меня такие странные прически!Не зовите меня сумасшедшим. Я предпочитаю называться «забавно мыслящий».Самое трудное для меня – быть нормальным.Вышел из ума. Буду через 5 минут!Эй, ты что, опять читаешь мой статус?Жизнь коротка. Не трать ее на чтение чужих статусов.Эй, ты! Да, я с тобой говорю! Какого черта ты опять читаешь мой статус?Эй, ты. Да-да, ты. Тот, кто читает этот статус. Ты прекрасен. Не сдавайся.Если ты читаешь это, тебе точно нечем заняться.Так-с, значит, статус мой проверяем?В последний раз я заходил, что бы проверить, когда ты в последний раз тут был.Скажи это мне лично, а не пиши статусы.СТОП! Ты записан на чтение моего статуса?Я не всегда доступен… но ты попробуй.Счастье – это когда надпись «был в …» меняется на «онлайн», а потом на «набирает сообщение».Низкий заряд батареи, прошу беспокоить меня в другой раз.Может, на вид и кажется, что я ничего не делаю, но в уме я очень занят.Не прикидывайся передо мной дураком, я это лучше умею.Когда люди перестают разговаривать с тобой, они начинают говорить о тебе.Жизнь ставит барьеры, но я спортсмен, так что все в порядке.Жизнь учила меня многому, но я прогуливал уроки.Нужно что-то делать со своей жизнью…займусь этим завтра.Написал огромный список дел на сегодня. Не знаю, кто будет все это делать.Когда закрывается одна дверь, открывается другая. Если дверь не открылась, полезай в окно!Если план А провалился, помни – есть еще 32 буквы.Иногда жизнь дает тебе второй шанс, потому что в прошлый раз ты был не готов.Выкладывайся на 100%! Если ты, конечно, не донор крови.Моя группа крови – первая положительная. Я помню это, потому что всегда стремлюсь быть первым и сохраняю положительный настрой.Я был рожден пессимистом – у меня отрицательная группа крови.Зеркало не виновато в том, что тебе не нравится отражение.Я как зеркало. Ты хорош, но я лучше. Ты плох, а я просто ужасен!У меня нет времени, чтобы ненавидеть ненавистников. Я трачу его на любовь к любящим.Поселись в моем сердце, квартплата не нужна.Дорогой стресс, нам нужно расстаться.Я мечтаю о кнопке «Удалить» для жизни, чтобы удалить некоторых людей, воспоминания и чувства.Хочу извиниться перед теми, кого я еще не успел обидеть. Скоро очередь до вас дойдет.Если у тебя один ребенок, ты родитель. Если двое – ты арбитр.Вы заметили, что «учение» отличается от «мучения» только на одну букву?Я физически, эмоционально и душевно вымотан.Меня держит только гравитация.Если грустно, кушай вкусно!Самая сложная вещь в мире – это не съесть попкорн до начала фильма.Когда меня фотографируют, мне всегда хочется есть, потому что фотограф говорит «сыр», и я начинаю думать о бутербродах.Мои хобби: завтрак, обед, ужин.Смех и сон все излечат.Не суди книгу по фильму.Неподходящие люди всегда преподают нам жизненные уроки.Я знаю, кто я. Не нужно мне объяснять.Я милая девушка, но не забывай, что внутри у меня безумие, которое только и ждет, чтобы выйти наружу.Расслабься, сегодня выходной. Только не моргай, иначе он тут же кончится.Каждые выходные я занимаюсь любимым делом – ничего не делаю!Я люблю спать, но не стану ложиться рано.Ночью мне не спится. Утром я не могу проснуться.Я не одинокий. У меня просто трудности с романтикой.Дружба – это навсегда, если друг не нашел пару :ьМы живем в эру умных домов и глупых людей.Когда я умру, я хочу, чтобы моя могила раздавала бесплатный вайфай, тогда ко мне будут приходить чаще.Люблю находить деньги в карманах. Как будто я сделал себе подарок.Если жизнь тебе не улыбается, пощекочи ее.Улыбка заразна. Будь ее переносчиком!Счастье – это бесплатно, так что улыбайся.Не беспокойся о том, что сегодня надеть – улыбка подойдет ко всему.Не воспринимай жизнь слишком серьезно – живым ты отсюда не выберешься.Мозг: Терпи. Сердце: Долго еще?Мой путь к успеху всегда на ремонте.Пусть ненавистники живут подольше, тогда они увидят мой успех.Общество странное. Сначала люди говорят «Будь собой», а потом осуждают.Это забавно, но когда я говорю громко, меня просят быть тише. Зато, когда я сижу тихо, все спрашивают, что со мной не так.Я улыбаюсь, потому что не понимаю, что происходит!Я запутался больше, чем хамелеон в пакетике «Скиттлз».Я не знаю, сколько у меня проблем, ведь математика – точно одна из них.Спорт? Я думал, ты имеешь в виду «Торт»!Когда у меня проблемы, я пою и понимаю, что мой музыкальный слух – худшая проблема.Господи, если ты не можешь сделать меня худой, сделай всех моих друзей толстыми!Все, чего я достиг в этом году – огромное число на весах.Мои кубики пресса защищает слой жира.Я не потерял рассудок… я продал его в интернете!Разум похож ну парашют: он работает только в открытом состоянии.Продается мозг. В рабочем состоянии, почти не использовался.Извините, завтра я не выйду на работу. У меня сломалась мотивация.Начальник пожелал мне хорошего дня, так что я пошел домой.Зарплата медленно приходит и тут же исчезает.Слова приятнее, чем «Я люблю тебя» - «Зарплата пришла»Мой кошелек похож на лук. Когда я открываю его, мне хочется плакать.Не верится, что я работаю так много, чтобы получать так мало.Некоторых людей просто нужно приветствовать. По лицу. Стулом.Иногда я мечтаю быть осьминогом, чтобы ударить 8 человек сразу.Иногда я мечтаю, чтобы у меня был жизненный опыт 90-летнего, тело 20-летнего и энергия 3-летнего.Я настоящий король, потому что знаю, как управлять собой.Я не слушаю других. Я выполняю только свои поручения, потому что я сам себе начальник.Если следуешь всем правилам, пропустишь все веселье.Пожалуйста, отпиши меня от своего нытья.Я бы с тобой согласился, но тогда мы оба будем неправы.Если ты со мной не согласен, ничего страшного. Я же не могу заставить тебя иметь правильное мнение.Если люди говорят за спиной, радуйся, что ты впереди.Я рожден, чтобы выражать себя, а не впечатлять других.Не подписывайся – я сам не знаю, куда все это приведет.Мне не нужен прекрасный принц, чтобы добраться до счастливого конца.Мой принц явно не скачет на белом коне… он, похоже, оседлал черепаху и потерялся в пути.Если я не оскорбляю тебя ежедневно, мы не друзья.Я никогда не оскорбляю людей. Я просто говорю им правду.Если кто-то ненавидит тебя просто так, дай ему причину.Человек достигает успеха, если не просто имеет мозг,а еще и использует его.Я не изменился, я просто вырос. Тебе тоже стоит попытаться.Я знаю, что я прекрасен, так что мне плевать на твое мнение.Я родился умным, но образование отупило меня.Найди ленивого человека и заставь его делать сложную работу. Он найдет легкий способ закончить дело.Самый легкий способ удвоить сумму денег – свернуть деньги пополам и положить в задний карман.Возможно, если сказать людям, что мозг – это такое приложение, они начнут им пользоваться.Самая частая причина стресса – общение с идиотами.Мудрый человек всегда один. Глупец всегда в толпе.Если твой разум слишком открыт, будь аккуратнее – вдруг мозги выпадут.Не пытайся исправить меня, я не сломан.Не можешь убедить людей – запутай их.Хейтеры меня мотивируют.Люблю слухи: всегда узнаю из них неожиданные вещи о себе.Если все время будешь пытаться стать нормальным, никогда не узнаешь, какой ты классный на самом деле.Если ты двуличный, пусть хоть одно лицо будет симпатичным.Не доверяй всему, что видишь. Даже соль похожа на сахар!Некоторые люди похожи на облака. Когда они уходят, день становится ярче.Забавно, когда люди, которые сами не пытаются с тобой увидеться или поговорить, говорят, как они скучают.Ненавижу людей, которые воруют мои идеи. Я ведь даже не успел их придумать!Я не неудачник. Я просто пробовал 1000 неработающих способов.Опыт – это название, которое люди дают своим ошибкам.Если тебя все любят, ты наверняка скучный.Всего одна ошибка – и вот уже все тебя осуждают…