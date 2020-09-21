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Кудрин назвал ключевые проблемы исполнения бюджета в 2019 году

Кудрин назвал ключевые проблемы исполнения бюджета в 2019 году
Проблема неисполнения расходов федерального бюджета уже стала хронической, прошлый год не стал исключением и поставил несколько антирекордов, сообщил глава Счетной палаты Алексей Кудрин.

"В 2019 году неисполнение бюджета составило 1 триллион 121 миллиард рублей. Эти деньги не попали в экономику и замедлили ее рост. Безусловно, Центральный банк всегда регулирует денежную массу в экономике, и он это учел. Но все же правительство не должно замораживать такое количество денег. Если планировали, то надо исполнять", - сказал он, выступая на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам.

# Экономика
По материалам: ria.ru

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