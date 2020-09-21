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Любятинку изуродовал хирург

Любятинку изуродовал хирург

Знаменитая блогерша Любовь Сидоркина, знакомая всем как Любятинка, уже набрала 3,4 млн подписчиков, но даже с таким огромных охватом она не побоялась поделиться своей жуткой историей о неудачной пластике и показала последствия «деяний» хирурга-непрофессионала.


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«Я хотела с помощью пластической операции скрыть шрам на животе. В результате, мне попалась врач-обманщица, которая навсегда испортила мою внешность»,

— призналась однажды блогерша.
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А по инстаграму Любку на Тавриде показывают! Если без умных слов Которых я не знаю (кого я обманываю) @tavrida_art - это тусовка творчески заряженных чечков, которые наприехали из своих городов и ворвались в этот Арт-кластер Они все какие-то сияющие идёшь, а все навстречу все лыбами светят А потому что всёёё, а потому что радостно на душе, когда ты видишь этот коридор в мир возможностей #тавридафестиваль #тавридефестиваль2020 #таврида

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Все началось с того, что хирург, к которой обратилась Люба за помощью, предложила звезде Instagram интересную сделку: операция взамен на рекламу услуг. Деньги не нужны. Разумеется, Сидоркину заинтересовал такой вариант и она согласилась, надеясь на то, что скоро избавится от ненавистного шрама, который портил вид ее живота. Однако, не тут-то было… Последствия были ужасающими. В одном из своих блогов Любятинка продемонстрировала, на что способны «доктора-недоучки, работающие за рекламу». На видео откликнулись также и другие пострадавшие пациенты «мясника».

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Лето закончилось, все схомяченные шашлыки легли ровным слоем на талию, а если нет, то ты просто ведьма. Для всех остальных простых смертных у меня 2 новости: 1.Пора шлепать в зал и приводить себя в форму 2.В чем туда идти я придумала за вас, так что одной головной болью меньше Яркие, удобные, подойдут для зала, пробежки, йоги, танцев, да и вообще, как вы заметили, я их не снимаю который день! Залетайте в шоп по ссылке в профиле или в Инстаграм @lubyatinka_shop Какой цвет нравится?

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«Мне пришлось целый год восстанавливать то, что она перекроила… Сама виновата, нужно было сначала проверять репутацию врача, а я обратилась к одному из первых»,

— заключила Люба.

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По материалам: popcake.tv

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