Любятинку изуродовал хирург

Влада Некрасова

Знаменитая блогерша Любовь Сидоркина, знакомая всем как Любятинка, уже набрала 3,4 млн подписчиков, но даже с таким огромных охватом она не побоялась поделиться своей жуткой историей о неудачной пластике и показала последствия «деяний» хирурга-непрофессионала.

«Я хотела с помощью пластической операции скрыть шрам на животе. В результате, мне попалась врач-обманщица, которая навсегда испортила мою внешность»,

— призналась однажды блогерша.

Все началось с того, что хирург, к которой обратилась Люба за помощью, предложила звезде Instagram интересную сделку: операция взамен на рекламу услуг. Деньги не нужны. Разумеется, Сидоркину заинтересовал такой вариант и она согласилась, надеясь на то, что скоро избавится от ненавистного шрама, который портил вид ее живота. Однако, не тут-то было… Последствия были ужасающими. В одном из своих блогов Любятинка продемонстрировала, на что способны «доктора-недоучки, работающие за рекламу». На видео откликнулись также и другие пострадавшие пациенты «мясника».

«Мне пришлось целый год восстанавливать то, что она перекроила… Сама виновата, нужно было сначала проверять репутацию врача, а я обратилась к одному из первых»,

— заключила Люба.

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