Любятинку изуродовал хирург

View this post on Instagram

Идеальный вариант для пикника - мои любимые чипсы Lay’s 😍 Сидим кайфуем втроём – я и две чипсинки 😅 Пыталась найти одинаковые, но это не так то просто, ведь их готовят из натурального российского картофеля 👍🏻 Но я верю, что вы сможете справиться с этим, и предлагаю поучаствовать в конкурсе от @lays_russia и @magnitkrd. Покупайте пачку Lay’s в магазине Магнит, найдите две похожие чипсы и выкладывайте фото с хештегом #LaysПаравМагните в Instagram. Победителей ждут крутые призы, а определит их конкурсное жюри. Также важно предоставить чек о покупке, чтобы подтвердить участие🤗