Microsoft купила Bethesda, издателя The Elder Scrolls, DOOM и Wolfenstein

Влада Некрасова

Microsoft купила ZeniMax Media — владельца Bethesda, куда входит десяток студий, включая создателей The Elder Scrolls, DOOM, Quake, The Evil Within, Dishonored и Wolfenstein.Среди новых студий, которые теперь стали частью Microsoft:Bethesda Game Studios — The Elder Scrolls, Fallout, Starfieldid Software — DOOMZeniMax Online Studios — The Elder Scrolls OnlineArkane — Dishonored, Prey (2017), DeathloopMachineGames — WolfensteinTango Gameworks — The Evil Within, Ghostwire: TokyoRoundhouse Studios (бывшая Human Head Studios) — Prey (2006).Ожидаемо вышедшие игры вроде The Elder Scrolls Online, как и Minecraft в своё время, продолжат развивать не только на платформах Microsoft, но и сторонних системах вроде PlayStation 4.Примечательно, что в следующем году Bethesda выпустит сразу два временных эксклюзива для PlayStation 5 — Ghostwire: Tokyo и Deathloop. Оба проекта также выйдут на РС, однако до других платформ доберутся лишь спустя какое-то время.