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Минус семь триллионов: коронавирус опустошил мировую экономику

Минус семь триллионов: коронавирус опустошил мировую экономику
Пандемия, внезапно парализовавшая экономику всего мира, обойдется очень дорого: минус семь триллионов долларов к концу 2021-го, подсчитали в Организации экономического сотрудничества и развития. Аналитики констатируют: глобальный финансовый кризис 2008-го, который поспешили назвать "великой рецессией", померкнет на фоне нового. Но Россия переживет его лучше многих других. Будет ли нынешний спад одним из самых суровых в истории и кто пострадает больше всего — в материале РИА Новости.

Невообразимые потери

Еще в апреле Международный валютный фонд предупредил: "великая рецессия" двенадцатилетней давности не сравнится с тем, что нас ждет. В 2008-м глобальный ВВП увеличился на 1,83%, а в 2009-м впервые после Второй мировой войны сократился — на 2,3%.


По итогам 2020-го в Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) ждали шестипроцентного падения. Нынешние оценки чуть лучше: минус 4,5%. Но и это совершенно беспрецедентно в новейшей истории.

К концу 2021-го, по прогнозам ОЭСР, суммарный ущерб для мировой экономики от пандемии коронавируса достигнет семи триллионов долларов. Это сопоставимо с совокупным годовым бюджетом США (4,1 триллиона) и Китая (3,2 триллиона).

# Экономика
По материалам: ria.ru

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