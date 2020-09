Мистика последнего совместного фото: Легкоступова «забрала» Михаила Борисова

View this post on Instagram

Сегодня ушёл из жизни мой учитель по актёрскому мастерству и режиссуре, мастер нашего курса в ГИТИСе @gitis.official , профессор кафедры эстрадного искусства Михаил Борисович Борисов...😔😢 ⠀ Вроде как недавно вместе танцевали на его юбилее -70 лет 🙌 ⠀ Михаил Борисов - советский и российский режиссёр, актёр и телеведущий, который всю жизнь посвятил искусству... Последние годы он совмещал работу на телевидении с преподавательской деятельностью, заведуя кафедрой режиссуры в театральном институте им. Щукина и кафедрой эстрады в РАТИ (ГИТИС), преподавал в школе К.Райкина и в МГУ. Он ставил спектакли, снимал кино, писал книги. ⠀ В 2000 году Борисову присвоено почётное звание «Заслуженный деятель искусств Российской Федерации». ⠀ Всенародное признание Михаилу Борисовичу принесла игра «Русское лото», которую он вёл на протяжении 26 лет, начиная с 1994 года. ⠀ Он был талантливым, добрым и отзывчивым человеком, к которому можно было обратиться с любым вопросом, с любой просьбой и всегда получить нужный совет. ⠀ А какое замечательное #видеопоздравление он отправил на мой юбилейный творческий вечер! И это доказывает, что он к своим ученикам относился как к своим детям, любил и помнил каждого, следил за их успехами и достижениями😫😫. Всегда мечтал приехать к нам в Якутию 🙌🙌🙌 Познакомиться с нашими артистами, посетить театры🎭, пообщаться со зрителями... Жаль...безмерно жаль...😔😔😔 Светлая память Вам, Михаил Борисович! Тысячи и тысячи людей, которым вы дали путёвку в мир искусства, тысячи ваших учеников, впитавших Ваш талант, продолжат Ваше дело...вы будете жить вечно - в их творчестве и в наших сердцах💗💗💗🙏🙏🙏 _______________________________________________________ #светлаяпамять #михаилборисов #гитис #борисовцы #борисовцы2009 #владленабурнашова #сахая #факультетэстрады #режиссёр #телеведущий #русскоелото #актёр #артисты #театр