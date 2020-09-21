Мистика последнего совместного фото: Легкоступова «забрала» Михаила Борисова

Влада Некрасова

В сети активно обсуждают потерю любимых артистов, уходящих друг за другом в 2020 году. Особенно пугающей стала внезапная смерть ведущего «Русского лото» Михаила Борисова, которого вчера госпитализировали прямо со съемочной площадки, а впоследствии объявили о том, что 71-летний мужчина скончался на руках докторов.

Публика сразу же связала этой случай с историей Валентины Легкоступовой. «Масла в огонь подлила» и сама дочь певицы «Ягоды-малины», опубликовав в stories на страничке Instagram совместное фото матери и Борисова, и заявив, что этот снимок стал последним для умершей артистки.

Кажется, в этом году в мистику начали верить даже самые большие скептики. Юзеры интернета поговаривают, что именно Валентина «забрала» ведущего «Русского лото», ведь так много совпадений случиться не может. Он умер практически ровно через месяц, а смерть его была настолько внезапной, что невозможно отвергать сторонние теории.

«20 год, когда ж ты кончишься. уже и так забрал всех лучших и любимых!»

«Она его с собой забрала, где-то слышал, что когда человек умирает, может забрать с собой еще троих… Боже, так нам еще потери ждать?»

— пишут суеверные пользователи.Подпишись на нас в Яндекс Новости