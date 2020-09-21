Мощные статусы про любовь со смыслом: ТОП - 100

Алексей Вольцев

Любовь – невероятное чувство, толкающеелюдей на безумные поступки. Ради нее люди переступают через себя, идут напреступления, меняют образ жизни. В ее честь сочиняют стихотворения, песни,придумывают красивые изречения. Предлагаем вашему вниманию ознакомиться состатусами о любви, которые наталкивают на размышления.ТОП - 100статусов о любвиЛюбовь – быть с человеком всегда и при любых обстоятельствах.Без любви человек не может жить полноценно.Громкие слова о любви должны быть тихими.Любви не подвластно ни время, ни ссоры, ни расстояние.Мужчина навсегда запомнит три женщины: первую, любимую и последнюю.Люди больше любят то, что недоступно им.Когда ты теряешь человека, с ним безвозвратно уходит часть тебя.Я могу без тебя жить, но не хочу.Расстояние нужно затем, чтобы понять, насколько человек тебе дорог.Любовь – это когда ставишь чьи-то интересы выше своих.Ничто не может помешать любви, кроме ее отсутствия.Настоящая любовь случается не из-за чего-то, а вопреки всему.Счастливым нужно быть тихо.Нет любви без боли.Если ты не видишь в человеке недостатков, это не любовь, а влюбленность.Любовь невозможно измерить словами и объемами.Красивые слова о любви – пустышка, если они не подкрепляются действиями.Не нужно гнаться за человеком, который сам ушел.Любовь без доверия – это болезнь.Любовь – она тихая и спокойная, в отличие от влюбленности, когда человек готов взорваться.Если человек любит, он не уйдет.За любовь должны сражаться двое.Нет плохих людей, есть просто люди «не твои».Жизнь прекрасна от того, что в ней есть любовь и понимание.Первая любовь самая сильная.Без любви каменеет сердце.Умейте отпускать – ваше от вас никогда не уйдет.Любовь – это выбор не лучшего, а своего.Любите сегодня так, словно завтра больше не наступит.В жизни каждого человека будет тот, кто растопит лед в их сердце.Любить нужно так, чтобы раз и навсегда, в огонь и в воду – вместе!Человек не в силах заставить себя разлюбить.Любовь – это когда твоя душа находит отражение в другом человеке.Любовь – единственный двигатель.Нет хороших и плохих людей: есть люди счастливые и люди несчастные.Любовь – это не о словах, а о поступках.Не говори «люблю», если сомневаешься.Если человека любит, значит, он все еще жив.Любая женщина расцветает рядом с нужным мужчиной.Не нужно гнаться за любовью – она найдет тебя, когда не ждешь.Лучший показатель любви – время.Если любишь – не предавай.От любимых не уходят.Любить – принимать человека таким, какой он есть.Нежность – одно из самых приятных доказательств любви.Любить за что-то очень просто. А вы попробуйте полюбить вопреки.Если человек действительно дорог, не нужно пытаться его изменить.Прежде чем начинать новые отношения, разберись со старыми.Быть любимым – лучшая в мире награда.В любви можно простить многое, но не предательство.Страсть – признак не любви, а бурной влюбленности.Если ты дорог человеку, он не упустит тебя.Чтобы понять намерения человека, смотри на его действия, а не слова.Любить взаимно – наивысшая награда.Когда любит один человек – это болезнь.Важно найти человека, рядом с которым душа парит над землей.Жизнь очень коротка, чтобы тратить ее на мимолетные отношения.Женщина меняется не с возрастом, а с мужчиной.Мы влюбляемся глазами, но любим только сердцем.Время способно разжечь любовь, оно же может ее и уничтожить.Любовь – не место для кого-то третьего.Не нужно растворяться в человеке. В любой момент он может уйти.Полюбив в человеке достоинства, ты полюбишь и недостатки.Каждая минута рядом оправдывает часы разлуки.Настоящая любовь не требует доказательств.Любовь – это когда любишь не тело, а душу, характер и недостатки.Большое видится на расстоянии.Только в разлуке можно понять, как сильно любишь человека.Любовь приходит, когда ее не ждешь.Одно из лучших чувств в мире – чувствовать взаимную любовь.Любовь приходит после череды испытаний, прожитых вместе.Доверие – награда, которую надо заслужить. Время, проведенное вместе с любимым человеком, поистине лучшее.Лучше быть одним, чем вместе, с кем попало.Когда ты правда нужен человеку, он ни за что тебя не отпустит.Люди способны на самые безумные поступки ради тех, кого любят.Любящие люди останутся вместе, не потому, что забыли обиды, а потому, что смогли их простить.Любовь тебя либо спасает, либо топит.Даже если вас любят таким, какой вы есть, не упускайте возможность стать еще лучше.Если вы встретите настоящую любовь, она не уйдет от вас ни через месяц, ни через год, ни через 20 лет.Не бойтесь терять тех, кто не побоялся потерять вас.Если люди любят друг друга, какая разница, что там за окном?Любовь заключается во взаимоуважении, верности и понимании.Только умея отпускать, человек научится удерживать.С любимыми не расстаются.Если ты думаешь, кого выбрать, меня или другого человека, не выбирай меня.Любить взаимно – отдавать, не ожидая ничего взамен.Без любви человек погибает.Первая любовь – она всегда последняя.Каждый, кто уходит, дан нам для опыта.Любите сегодня, и не думайте, что у вас есть роскошь полагаться на завтра.Говорить «Я тебя люблю» нужно только тогда, когда эта фраза рвется из сердца.Больше всего мне хочется быть рядом с тобой и знать, что у нас есть завтра.Я слишком люблю его, чтобы замечать других.Вам вдвоем должно быть лучше, чем по отдельности. Если нет, то зачем это все?Ничто так не ранит человека, как его воспоминания.Неважно, что будет завтра. Будь со мной сегодня.Любовь идет рука об руку с болью.Нет ничего более разрушающего, чем разбитые надежды.Нерешительность хуже любой ошибки.