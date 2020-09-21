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На телеканале "Россия" выходит сериал об эпидемии "Закрытый сезон"

На телеканале "Россия" выходит сериал об эпидемии "Закрытый сезон"
С понедельника в 21:20 на телеканале "Россия" начинается показ остросюжетного сериала "Закрытый сезон". Действие в мелодраме происходит во время эпидемии, возникшей в маленьком курортном городе Светломорске на берегу Черного моря, сообщили РИА Новости в пресс-службе канала.

Размеренная жизнь местных жителей и отдыхающих на черноморском побережье внезапно прерывается из-за череды необъяснимых смертей, вызванных странной болезнью. Врачи не в силах установить ее причину, поэтому вызывают из Москвы опытного эпидемиолога Евгения Левина (Кирилл Гребенщиков).

Ему предстоит разыскать нулевого пациента и не допустить распространения заражения. Для этого врач требует закрыть город, с чем не согласно население и самый влиятельный человек в городе Глеб Валентинович (Петр Баранчеев).

"В Левине есть то, что меня всегда привлекает в персонаже: у него интересная профессия и интеллект. Врач-эпидемиолог, преданный своей работе. Сила его – в абсолютной убежденности в своей правоте, и в этом же его слабость. В каждый момент он может совершить ошибку и пожертвовать тем, что ему дорого. И, конечно, противостояние двух главных персонажей, Евгения и Глеба – очень интересный конфликт. Оба сильные люди, за каждым – своя правда, – приводят слова Кирилла Гребенщикова в пресс-службе.

© Марс Медиа Энтертейнмент (2020)Кадр из сериала "Закрытый сезон"
1 из 3Кадр из сериала "Закрытый сезон"© Марс Медиа Энтертейнмент (2020)© предоставлено онлайн-сервисом more.tv

Кирилл Гребенщиков и Нелли Уварова в сериале "Закрытый сезон"

2 из 3

Кирилл Гребенщиков и Нелли Уварова в сериале "Закрытый сезон"

© предоставлено онлайн-сервисом more.tv © предоставлено онлайн-сервисом more.tv

Нелли Уварова в сериале "Закрытый сезон"

3 из 3

Нелли Уварова в сериале "Закрытый сезон"

© предоставлено онлайн-сервисом more.tv 1 из 3Кадр из сериала "Закрытый сезон"© Марс Медиа Энтертейнмент (2020)2 из 3

Кирилл Гребенщиков и Нелли Уварова в сериале "Закрытый сезон"

© предоставлено онлайн-сервисом more.tv 3 из 3

Нелли Уварова в сериале "Закрытый сезон"

© предоставлено онлайн-сервисом more.tv


"Мой герой Глеб – теневой хозяин города, явно умеет обходить закон, авторитет, которого в этом городе боятся все. Не зря его команда при нем умолкает. Но он человек, и в нем есть неравнодушие к людям. Когда к нему приходит понимание, что происходит, он не бежит от карантина, как крыса с корабля. В нем есть какая-то романтическая струна, для него жена Катя – свет иной жизни, высокой и недоступной. В общем, интересно все разворачивается на фоне охоты за вирусом, которая сама по себе – чистый медицинский детектив", – цитируют Петра Баранчеева.

В пресс-службе отмечают, что сериал "Закрытый сезон" снимали осенью прошлого года, когда о коронавирусе еще никто не слышал. Создатели этого проекта буквально предугадали начавшуюся пандемию COVID-19.

"Бывают такие мистические вещи, когда ты что-то напишешь, и это реализуется, – рассказала автор сценария Алена Званцова. – Любая эпидемия – это экстремальные обстоятельства, которые заставляют что-то переосмысливать в своей жизни".

Вместе с Кириллом Гребенщиковым и Петром Баранчеевым в "Закрытом сезоне" также снялись: Дарья Урсуляк, Максим Битюков, Нелли Уварова, Марина Доможирова, Юлия Яблонская, Артем Осипов, Зураб Миминошвили, Тимур Базинский, Сергей Козик, Елена Оболенская-Белевич, Дарья Шевчук, Артем Мельничук и другие.

# Россия / Шоу-бизнес
По материалам: ria.ru

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