На Украине рассказали о «продающих страну тварях»: события ночи 21 сентября

Анастасия Иванова

Сокращение финансирования медицины на Украине из-за киевских властей грозит катастрофой для населения страны, заявил экс-министр транспорта и связи страны Евгений Червоненко. «Эти твари, они за деньги продадут нацию», — заключил он. По его словам, на Украине работают только 8 венерологических диспансеров, а особую тревогу у него вызывает ситуация с лечением туберкулеза в стране.

Новый адвокат актера Михаила Ефремова будет просить Мосгорсуд смягчить приговор артисту до условного. По словам юриста Романа Филиппова, теперь представляющего интересы Ефремова, актер согласен с обвинением и раскаивается в содеянном, что дает основания для пересмотра приговора.

Стратегические учения «Кавказ-2020», к участию в которых привлечено более 80 тысяч человек, начались в понедельник на военных полигонах юга России. Основные действия войск пройдут на полигонах Южного военного округа Прудбой, Ашулук, Капустин Яр, а также на наземных авиационных полигонах Арзгирский и Копанской.

В компании «Столото» рассказали об обстоятельствах смерти ведущего Михаила Борисова. Ему стало плохо во время съемок передачи «У нас выигрывают», руководитель PR-службы компании Светлана Понкратова. По ее словам, артисту сразу вызвали скорую. Ведущий был доставлен в больницу для обследования и лечения, но скончался. Сестра актера Нина Борисова предположила, что причиной могли стать проблемы с сердцем.

В Сирии в идлибской зоне деэскалации боевики готовят провокацию с применением отравляющих веществ. Об этом рассказал заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии (ЦПВС) контр-адмирал Александр Гринкевич.

Министры иностранных дел 27 государств, входящих в Евросоюз, на сегодняшнем заседании попытаются согласовать список белорусских чиновников, которых ЕС обвиняет в фальсификации президентских выборов, применении силы против народа и нарушения прав человека.

Предпосылок для повторного введения в России ограничительных мер в связи с распространением коронавируса нет, считает представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович. По ее словам, меры, принятые российскими властями, дают положительный эффект.

Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) предлагает увеличить и выплачивать на постоянной основе пособие по безработице для граждан с детьми, появившееся в России в качестве антикризисной меры.

Восемь человек погибли при обрушении трехэтажного дома в городе Бхиванди (штат Махараштра) на западе Индии. Жители близлежащих домов смогли спасти около 20 человек, еще 20−25 жертв могут находиться под завалами.

Пираты угрожают убить трех российских моряков, захваченных в порту Луба на острове Биоко (Экваториальная Гвинея). Злоумышленники требуют выкуп, пообещав родственникам моряков, что будут убивать пленников по очереди.