Национализированные должники «Газпрома» требуют компенсацию у Анкары

Алексей Вольцев

Импортеры газа Akfel Commodities и I-Systems Global подали иск в Международный центр по урегулированию инвестиционных споров Всемирного банка на турецкое правительство и оспаривают свою национализацию.

«Компании требуют компенсации от турецкого правительства за перевод их под контроль государственного Фонда страхования вкладов (TMSF)», — сообщает агентство ICIS. Иск турецких импортеров газа зарегистрировали и первое заседание состоится в ближайшие месяцы.

Группу Akfel и I-Systems Global национализировали в декабре—январе 2016−2017 годов — сразу после попытки госпереворота, в котором Анкара обвиняет Фетхуллаха Гюлена. Компании отрицали какие-либо связи с религиозным деятелем и его организацией.

Группе Akfel принадлежат три импортера Akfel Gaz, Enerco Enerji и Avrasya Gaz. На них приходилось 55% импорта газа среди частных компаний Турции (более 5 млрд кубометров). Это российский газ, права на который госкомпания «Боташ» передала частникам в 2012 году. Тогда «Газпромбанк» даже вошел в капитал Enerco Enerji и Avrasya Gaz. После национализации, однако, банк ушел, а национализированные компании пытались судиться с «Газпромом» по цене на газ. Получив отказ, они почти прекратили закупки российского газа. В 2019 году из контрактных 10 млрд кубометров все турецкие частники отобрали всего лишь 1,3 млрд кубометров газа. Их долги составили $ 1,7 млрд.

«Сейчас эти компании ведут переговоры с „Газпромом“, пытаясь разрешить ситуацию без судебных разбирательств», — сообщало The Wall Street Journal. Источники издания полагали, что этот вопрос придется решать на государственном уровне, так как компании не в состоянии погасить долги. При этом некоторые турецкие государственные банки открыли в пользу «Газпрома» аккредитивы почти на $ 600 млн.