"Наследники" завоевали "Эмми" в категории "Лучший драматический сериал"
В этом году на "Эмми" в категории "Лучший драматический сериал" также претендовали сериалы "Корона", "Рассказ служанки", "Лучше звоните Солу", "Озарк", "Убивая Еву", "Мандалорец" и "Очень странные дела".
Ранее стало известно, что "Эмми" в категории "Лучший комедийный сериал" получил сериал "Шиттс Крик".
Премия "Эмми" вручается основанной в 1946 году Академией телевизионных искусств и наук и считается одной из самых престижных наград за работу на телеэкране. Судьбу награды определяют около 23 тысяч членов телеакадемии. Золотая статуэтка "Эмми", исполненная в виде крылатой женщины с символическим атомом в руках, олицетворяет единство науки и искусства.