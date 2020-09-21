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"Наследники" завоевали "Эмми" в категории "Лучший драматический сериал"

"Наследники" завоевали "Эмми" в категории "Лучший драматический сериал"
Сериал "Наследники" получил награду телеакадемии США "Эмми" в категории "Лучший драматический сериал", 72-я церемония вручения награды прошла в прямом эфире телеканала ABC.

В этом году на "Эмми" в категории "Лучший драматический сериал" также претендовали сериалы "Корона", "Рассказ служанки", "Лучше звоните Солу", "Озарк", "Убивая Еву", "Мандалорец" и "Очень странные дела".

Ранее стало известно, что "Эмми" в категории "Лучший комедийный сериал" получил сериал "Шиттс Крик".


Премия "Эмми" вручается основанной в 1946 году Академией телевизионных искусств и наук и считается одной из самых престижных наград за работу на телеэкране. Судьбу награды определяют около 23 тысяч членов телеакадемии. Золотая статуэтка "Эмми", исполненная в виде крылатой женщины с символическим атомом в руках, олицетворяет единство науки и искусства.

# Шоу-бизнес
По материалам: ria.ru

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