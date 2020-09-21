Названо условие роста евро выше 90 рублей

Влада Некрасова

Директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве, доктор экономических наук Алексей Зубец назвал причины падения курса рубля и рассказал, при каком условии оно продолжится.

В беседе с "Вечерней Москвой" эксперт отметил, что курс евро и доллара, как правило, осенью растет.

"Это традиционная осенняя история с давлением на курс рубля. Бизнесу нужна валюта. К концу года нужно выплачивать дивиденды", — пояснил он.

Экономист призвал ждать пика "игры на повышение" к Новому году.