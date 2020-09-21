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"Никому ничего не нужно": в Латвии закрыли очередной рыбоконсервный завод

"Никому ничего не нужно": в Латвии закрыли очередной рыбоконсервный завод
В латвийском городе Лиепае закрылся последний рыбоконсервный завод Kolumbija Ltd, рассказал в интервью Sputnik Латвия уже бывший владелец предприятия Игорь Крупник.


"Тему Лиепайского завода я закрыл первого сентября, теперь там всем будут заправлять администраторы неплатежеспособности Trasta komercbanka", — пояснил он.

Латвийский предприниматель, у которого есть российский и израильский паспорт, признался, что устал бороться с системой и решил вместе с семьей навсегда улететь в Израиль.


"В Латвии никому ничего не нужно. По сути, теперь это брошенная земля, а самого завода больше нет. На территории только охрана, да и та приезжает из Риги", — отметил Крупник.

Он признался, что ему жалко сотрудников предприятия, которые отстояли на бирже труда все лето.


"С администратором банка я не смог договориться. Просил дать гарантии работы до 1 июня 2021 года, но он отказал. А ведь мы ничего не просили — только предоставить возможность работать", — посетовал бизнесмен.

# В мире
По материалам: ria.ru

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