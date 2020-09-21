Новые детали: смотрим на обувь и аксессуары в новых лукбуках

Вадим Карасев

При смене сезонов приходится менять не только одежду, но и аксессуары. В сегодняшней подборке собрали актуальные коллекции обуви и сумок как отечественных, так и европейских брендов.

1.s.Oliver

Основным источником вдохновения для создания новой коллекции стала городская романтика. В сезонную линейку вошли ботинки в альпинистском стиле, "дикие" принты, а также полюбившиеся всем кроссовки. Найти в коллекции можно и проверенную временем осеннюю классику вроде ботильонов и челси.









2."Эконика"

В коллекции осень-зима представлены трендовые модели наступающего сезона: жокейские сапоги, ботильоны на устойчивом каблуке, казаки, лоферы, челси и лакированные ботинки с массивной тракторной подошвой.

Цветовая гамма наполнена теплыми земляными тонами: глубокими оттенками шоколада, карамели и хаки, разбавленными сочными акцентами шафрана и бордо.

Для съемки лукбука использовали только вещи отечественных марок, в том числе Mardo Inshade, OR Brand, Lesyanebo, Olya Kosterina, Sorelle, Volfson, 12 Storeez, Mirstores и I Am Studio, — так бренд решил поддержать российских дизайнеров.













3.Vagabond Shoemakers

Коллекция осень-зима Vagabond Shoemakers — это отражение настоящего, дополненное воздействием цифровой среды. Коллекция выполнена в духе современного минимализма с элементами в стиле мотокросса. Силуэты стали более расслабленными, также появились модели с квадратным мысом.

Коллекция выполнена в нейтральных базовых оттенках: черном, коричневом и сером.





4.Rendez-Vous

Съемка лукбука состоялась в окрестностях Санкт-Петербурга на Ладожском озере. В этом сезоне байеры компании Rendez-Vous собрали самые важные и заметные тенденции в одном месте, чтобы каждый смог с легкостью найти свой образ.

Небольшие сумочки в стиле 90-х, туфли с квадратным носом, массивные ботинки с прорезиненной подошвой — главные тренды сезона. В ассортименте появились бренды Tendance, Timberland, Dr. Martens, UGG Australia, Guess, DKNY, Liu Jo, United Nude и другие.

Также была значительно расширена линейка спортивной и casual-обуви: Adidas, Diadora, Fila, Puma, Nike, New Balance.









5.Jonak

Дизайнеры французского обувного бренда вдохновились архитектурой Парижа, которая сочетает в себе монументальность строений и легкость скульптур. Они сделали ставку на микс женственных моделей на каблуке и обуви на грубой подошве.

Цветовая палитра варьируется от слоновой кости и бежевого до черного и различных оттенков коричневого, а в качестве акцента был выбран цвет хаки и охры.









6.H&M x Kangol

17 сентября в России поступила в продажу коллаборация H&M с известным брендом головных уборов и уличной одежды Kangol. Соавтором выступила обладательница премии BRIT Awards певица Mabel. Кроме легендарных панам, в линейке можно найти шапки бини, сумки и, конечно, так необходимые осенью куртки, объемные кардиганы и свитера.



