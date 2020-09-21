Ольга Остроумова показала больного Гафта

Лидия Мартынова

18 сентября в эфир вышел новый выпуск шоу с Андреем Малаховым «Привет, Андрей!», посвященный Валентину Гафту и Ольге Остроумовой, где знаменитости вспомнили молодость, обсудили самые пиковые моменты карьеры актера, а также уделили большое внимание многочисленным поздравлениям уважаемого артиста с 85-летием.

Ранее супруга Валентина Гафта говорила о том, что здоровье подводит легендарного актера, он практически не встает с постели и не может говорить из-за прошлогоднего инсульта. По этой причине близким пришлось ограничить круг пришедших на юбилей гостей, а журналистам и вовсе «закрыть дорогу» на встречу с Гафтом.

«Он не любит, когда в доме много людей, его это раздражает»,

— подмечала Ольга в интервью перед праздником.Привет, Андрей! Вечер поздравлений Валентина Гафта и Ольги Остроумовой. Шоу Андрея Малахова 19.09.2

Из-за тщательной конспирации семьи 85-летнего артиста СМИ давно не удавалось получить какие-либо снимки Валентина и узнать, как он выглядит в последнее время. В выпуске Ольга Остроумова наконец показала мужа публике. Несмотря на то, что вид у него был уставший и болезненный, поклонники все же были рады видеть любимого актера молодости.

Привет, Андрей! Вечер поздравлений Валентина Гафта и Ольги Остроумовой. Шоу Андрея Малахова 19.09.2

«Жаль, что Гафт в такой состоянии сейчас, но очень рада его видеть, обожала все фильмы с ним! Валентин, вы — талантище!»

«Какой прекрасный человек! Валентин Иосифович, здоровья вам и еще раз здоровья!»

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