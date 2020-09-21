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Операторов связи обяжут отключать мобильные на территории тюрем

Операторов связи обяжут отключать мобильные на территории тюрем

В России предлагают обязать операторов отключать мобильную связь в тюрьмах по требованию руководителей исправительных учреждений. Соответствующий законопроект депутаты планируют рассмотреть на одном из ближайших заседаний Госдумы.

Действующее законодательство запрещает использование любых видов мобильной связи в местах лишения свободы. Тем не менее практика показывает, что заключенные активно пользуются сотовой связью в мошеннических целях. А количество изымаемых в местах лишения свободы мобильных устройств с годами не сокращается.

С помощью каналов мобильной связи злоумышленники также организовывают и поддерживают поставку осуждённым и подследственным наркотиков и других запрещённых предметов. Либо устраивают давление на свидетелей или даже координируют действия оставшихся на свободе подельников.

Поэтому авторы законопроекта предлагают наделить руководителей территориальных органов УИС правом обращаться к операторам мобильной связи с просьбой о прекращении обслуживания абонентских номеров. Предполагается, что операторов обяжут блокировать любые телефоны, которые незаконно используются на территории исправительных учреждений и СИЗО.

Отметим, что документ получил одобрение Комиссии Правительства РФ по законопроектной деятельности и профильного комитета Госдумы.

Также читайте о том, какие законы вступают в силу в сентябре.

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По материалам: pnp.ru

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