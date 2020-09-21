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Оппозиционеры упрекнули Россию в игнорировании белорусского общества

Оппозиционеры упрекнули Россию в игнорировании белорусского общества

Член президиума Координационного совета белорусской оппозиции Павел Латушко заявил, что Россия игнорирует позицию общества Белоруссии. Вместо этого, считает он, Москва замечает только Александра Лукашенко.

Выступая на заседании комитета Европарламента по международным делам, Латушко напомнил: Лукашенко не раз обманывал Москву, в особенности перед выборами. По всей видимости, политик имел в виду историю с "боевиками ЧВК".

"У российской стороны пока, к сожалению, особая позиция: не замечать и не слышать белорусское общество. Никого, кроме [президента Александра] Лукашенко"

В то же время оппозиционер и бывший министр культуры выразил уверенность, что Россия в конечном счете не пожертвует дружескими отношениями и услышит людей, которые в свою очередь не заинтересованы "дружить с Россией против ЕС или углублять отношения с ЕС против Москвы".

"Убежден, что другого пути нет и наши российские партнеры, прежде всего в интересах сохранения дружеских отношений, прислушаются к голосу белорусского народа. Стратегия отношений с Россией неизменна. Стратегия на углубление отношений с ЕС справедлива", – сказал он.

Как сообщал Ruposters, ранее Латушко заявил, что в КС рассчитывают на сумму до 4 млрд долларов от Евросоюза в рамках пакета мер по демократизации страны. Это почти в три раза больше, чем предоставила Александру Лукашенко Москва.

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По материалам: uposters.ru

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