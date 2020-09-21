Оскорбительные принты на футболках BTS спровоцировали скандал
Слышали ли вы о том, что BTS попадали в волну хейта несколько раз из-за противоречивых нарядов? В частности, публику возмущали оскорбительные принты на футболках айдолов, которые, однажды даже спровоцировали скандал между странами.
Yixing’s studio Weibo - XLOG BLUE update— Xing_tweetTRANS (@XtweetTRANS) September 14, 2020
A short bts view of Yixing’s photo shoot for SDC 3
Loving that Einstein T-shirt #LayZhang #Yixing @layzhang pic.twitter.com/ku9UQPUZS8
Недавно корейские СМИ заговорили о футболке Чонгука (Jungkook), которую он надевал в 95 эпизоде «Run! BTS», а затем решил продать. Конечно же, такой товар был куплен со скоростью света, ведь, как вы помните, Гуки — «Король солд-аута». Однако, в этой истории нет ничего постыдного, в отличие от хамского, по словам жителей Японии, отношения Чимина (Jimin) к историческим событиям.
why did joon say he doesn't have big muscles?????? @BTS_twt pic.twitter.com/E6VymQwDgR— fatima⁷ (@monipersona) September 19, 2020
Все дело в том, что как-то раз айдол вышел в свет в футболке с изображением атомной бомбардировки США в Японии, в результате которой погибли сотни тысяч человек. Предмет гардероба оскорбил пострадавшую сторону. Стоит заметить, такая выходка обошлась Чимину довольно дорого: японское телешоу отменило интервью с BTS, а СМИ запестрили заголовками о скандале и неуважении корейцев к японцам.
✧@TEAMYANGJUNGWON x @JUNGWONPIC COLLAB GIVEAWAY✧— jungwon pics (@jungwonpic) September 14, 2020
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*More entries=higher chance of winning
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«По-вашему это смешно? В Корее больше не делают других футболок или вы намерены издеваться над нашим горем? С этого дня вы потеряли много фанатов из Японии. Запомните это день»,— писал бывший АРМИ из Японии.
'Serendipity (Full Length Edition)' has surpassed 100 million streams on Spotify, @BTS_twt's 40th song to achieve this! pic.twitter.com/G8xn0meEHZ— BTS Charts (@btschartdata) September 20, 2020
Другим противоречивым моментом стал слишком сексуальный и откровеный принт на фотболке Шуги (Suga) в клипе «FAKE LOVE».
«Пора бы им повнимательнее научиться выбирать себе вещи. Сколько можно провоцировать людей на негатив!»Подпишись на нас в Яндекс Новости