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Оскорбительные принты на футболках BTS спровоцировали скандал

Оскорбительные принты на футболках BTS спровоцировали скандал

Слышали ли вы о том, что BTS попадали в волну хейта несколько раз из-за противоречивых нарядов? В частности, публику возмущали оскорбительные принты на футболках айдолов, которые, однажды даже спровоцировали скандал между странами.


Недавно корейские СМИ заговорили о футболке Чонгука (Jungkook), которую он надевал в 95 эпизоде «Run! BTS», а затем решил продать. Конечно же, такой товар был куплен со скоростью света, ведь, как вы помните, Гуки — «Король солд-аута». Однако, в этой истории нет ничего постыдного, в отличие от хамского, по словам жителей Японии, отношения Чимина (Jimin) к историческим событиям.

Все дело в том, что как-то раз айдол вышел в свет в футболке с изображением атомной бомбардировки США в Японии, в результате которой погибли сотни тысяч человек. Предмет гардероба оскорбил пострадавшую сторону. Стоит заметить, такая выходка обошлась Чимину довольно дорого: японское телешоу отменило интервью с BTS, а СМИ запестрили заголовками о скандале и неуважении корейцев к японцам.

«По-вашему это смешно? В Корее больше не делают других футболок или вы намерены издеваться над нашим горем? С этого дня вы потеряли много фанатов из Японии. Запомните это день»,

— писал бывший АРМИ из Японии.

Другим противоречивым моментом стал слишком сексуальный и откровеный принт на фотболке Шуги (Suga) в клипе «FAKE LOVE».

«Пора бы им повнимательнее научиться выбирать себе вещи. Сколько можно провоцировать людей на негатив!»

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# Шоу-бизнес
По материалам: popcake.tv

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