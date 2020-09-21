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Пятница-развратница: пьяные Волочкова и Джигурда обсуждают сексуальные утехи

Пятница-развратница: пьяные Волочкова и Джигурда обсуждают сексуальные утехи

Анастасия Волочкова и Никита Джигурда были замечены в подозрительной компании на «отвязной» звездной тусовке в далеко нетрезвом состоянии. Парочка знаменитостей пыталась не упасть от количества выпитого на протяжении всего ролика и очень смешно пошутить. Поучилось у них это или нет? Судить только вам…


«Из заморских стран привези мне, пожалуйста, батюшка, чудище для сексуальных утех»,

— обратилась полуживая балерина к Джигурде, которой балансировать, по-видимому, помогает только танцевальное прошлое.

Попытка не пытка, не всем дано быть юмористами в этом мире. В сети замечают, что даже толстовка Волочковой с надписью «Никто не уйдет отсюда девственницей» смешнее, чем она сама.

Кстати, с каких пор Джигурда стал батюшкой, которому можно трогать захмелевшую балерину за грудь?

«А у тебя длинный вообще?»

— разошлась пошлая знаменитость.

Джигурда не отставал от своей подружки, подыгрывал ей, но успел взять из свою выгоду из звездной пьянки.

«Грудь я щупаю, мне позволено, как батюшке. Все настоящее. Не верьте ни Собчак, ни Тине Канделаки… Грудь настоящая, соски настоящие!»

Да уж, на такую вечеринку пропускают только по приглашению!

«Где найти таких друзей, как пьяная Волочкова и поддатый Джигурда?!»

— просит совета пользователь Instagram. Подпишись на нас в Яндекс Новости
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По материалам: popcake.tv

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