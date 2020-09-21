Полезные советы на каждый день

Алексей Вольцев

Многие люди постоянно ищут, как бы им экономить время на обычных бытовых делах. Они мечтают, чтобы картошка варилась не час, а 10 минут, чтобы одежда весела так, что когда достаешь куртку, все не сыпалось в шкафу и так далее. Наверное, благодаря этим людям и появились лайфхаки. Сначала их было мало, но с каждым годом их количество увеличилось. Сейчас существует очень много полезных советов, которыми пользуются люди. Мы собрали действительно полезные советы в этой статье. Представляем вашему вниманию советы, которые помогут вам в жизни.

Этот совет подойдет неопытным мужчинам или женщинам, которые привыкли все делать сами. Вбить гвоздь в стену, на первый взгляд кажется обычным и простым делом, пока вы не стукнете себя по пальцу. А все мы знаем, как это больно. Чтобы такое не произошло, возьмите обычную прищепку и ее держите гвоздь. Если вы промахнетесь молотком, то пострадает прищепка, а не ваша рука. Будьте осторожны.





Все мы любим пиццу, некоторые готовят ее сами, а многие заказывают. Но, как правило, она не приезжает свежей, а так хочется свежей и мягкой. Обычное разогревание в микроволновке не поможет. Но выход есть, разогрейте ее в микроволновке, со стаканом воды. Влажность, которая там образуется «омолодит» вашу пиццу. Такой совет подойдет для любой выпечки.

Часто, дети получают синяки и ссадины на ровном месте. Чтобы не было синяков, нужно охлаждать кожу. Люди часто прикладывают замороженную продукцию, но это не гигиенично, плюс она быстро тает. Сделайте так, намочите губку, положите ее в пакетик и отправьте в холодильник. Она замёрзнет и если что-то случится, то ее легко можно будет приложить. Плюс к тому, что она очень охладит кожу, она не оставит мокрых следов, так как воду она мгновенно впитывает.

Часто после стирки на одежде появляются катушки. Порой их столько много, что хочется просто выкинуть эту вещь. Но не нужно спешить, вам поможет обычный станок. Просто и аккуратно соберите катушки. Они с легкостью удалятся и вещь снова, как новая.

Если в ящик складывать вещи вертикально, то можно не только сэкономить место, но и не перерывать все в поиске любимой футболки. Они будут все видны, и вы с легкостью сможете достать ту, которую хотите. Очень удобно и красиво.

С этими советами вы сможете жить лучше, экономить время и свои нервы. Конечно, запомнить все и сразу невозможно, но к этому нужно стремиться.