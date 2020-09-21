Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Полезные советы на каждый день

Полезные советы на каждый день

Многие люди постоянно ищут, как бы им экономить время на обычных бытовых делах. Они мечтают, чтобы картошка варилась не час, а 10 минут, чтобы одежда весела так, что когда достаешь куртку, все не сыпалось в шкафу и так далее. Наверное, благодаря этим людям и появились лайфхаки. Сначала их было мало, но с каждым годом их количество увеличилось. Сейчас существует очень много полезных советов, которыми пользуются люди. Мы собрали действительно полезные советы в этой статье. Представляем вашему вниманию советы, которые помогут вам в жизни.

Этот совет подойдет неопытным мужчинам или женщинам, которые привыкли все делать сами. Вбить гвоздь в стену, на первый взгляд кажется обычным и простым делом, пока вы не стукнете себя по пальцу. А все мы знаем, как это больно. Чтобы такое не произошло, возьмите обычную прищепку и ее держите гвоздь. Если вы промахнетесь молотком, то пострадает прищепка, а не ваша рука. Будьте осторожны.


Все мы любим пиццу, некоторые готовят ее сами, а многие заказывают. Но, как правило, она не приезжает свежей, а так хочется свежей и мягкой. Обычное разогревание в микроволновке не поможет. Но выход есть, разогрейте ее в микроволновке, со стаканом воды. Влажность, которая там образуется «омолодит» вашу пиццу. Такой совет подойдет для любой выпечки.

Часто, дети получают синяки и ссадины на ровном месте. Чтобы не было синяков, нужно охлаждать кожу.  Люди часто прикладывают замороженную продукцию, но это не гигиенично, плюс она быстро тает. Сделайте так, намочите губку, положите ее в пакетик и отправьте в холодильник. Она замёрзнет и если что-то случится, то ее легко можно будет приложить. Плюс к тому, что она очень охладит кожу, она не оставит мокрых следов, так как воду она мгновенно впитывает.

Часто после стирки на одежде появляются катушки. Порой их столько много, что хочется просто выкинуть эту вещь. Но не нужно спешить, вам поможет обычный станок. Просто и аккуратно соберите катушки. Они с легкостью удалятся и вещь снова, как новая.

Если в ящик складывать вещи вертикально, то можно не только сэкономить место, но и не перерывать все в поиске любимой футболки. Они будут все видны, и вы с легкостью сможете достать ту, которую хотите. Очень удобно и красиво.

С этими советами вы сможете жить лучше, экономить время и свои нервы. Конечно, запомнить все и сразу невозможно, но к этому нужно стремиться.

# Интересное
По материалам: planktons

Последние новости

Юрий Стоянов раскрыл размер своей пенсии
Юрий Стоянов раскрыл размер своей пенсии
«Он околдовал меня»: Женатый мужчина готов уйти к Джину из BTS
«Он околдовал меня»: Женатый мужчина готов уйти к Джину из BTS
Оскорбительные принты на футболках BTS спровоцировали скандал
Оскорбительные принты на футболках BTS спровоцировали скандал
"Наследники" завоевали "Эмми" в категории "Лучший драматический сериал"
"Наследники" завоевали "Эмми" в категории "Лучший драматический
Владимир Солодов вступил в должность губернатора Камчатского края
Владимир Солодов вступил в должность губернатора Камчатского края
Минус семь триллионов: коронавирус опустошил мировую экономику
Минус семь триллионов: коронавирус опустошил мировую экономику
Добро пожаловать. РФ сняла въездные ограничения для 3 постсоветских стран
Добро пожаловать. РФ сняла въездные ограничения для 3 постсоветских
Битва платьев: Кэндис Свейнпол против Леони Ханне
Битва платьев: Кэндис Свейнпол против Леони Ханне
«За» и «против»: отношения с каждым Знаком Зодиака
«За» и «против»: отношения с каждым Знаком Зодиака
На Украине рассказали о «продающих страну тварях»: события ночи 21 сентября
На Украине рассказали о «продающих страну тварях»: события ночи
При заключении Минских соглашений Путин переиграл Украину — Кравчук
При заключении Минских соглашений Путин переиграл Украину — Кравчук
Фестиваль "Лето. Музыка. Музей" пройдет в Подмосковье
Фестиваль "Лето. Музыка. Музей" пройдет в Подмосковье

Топ на сегодня

Эксперт рассказал, как не купить поддельный билет в театр
Эксперт рассказал, как не купить поддельный билет в театр
Такого в мире еще не было: фестиваль фейерверков в Москве
Такого в мире еще не было: фестиваль фейерверков в Москве
Чимин из BTS делится лучшим советом с финалистами I-Land
Чимин из BTS делится лучшим советом с финалистами I-Land
В центре Минска приостановили работу метрополитена
В центре Минска приостановили работу метрополитена
Защита от сезонного гриппа: сколько стоит вакцинация разных столицах мира
Защита от сезонного гриппа: сколько стоит вакцинация разных столицах

Еще по теме

Лунный календарь на декабрь 2017 года: советы и прогнозы астрологов на каждый день месяца
Как правильно есть фрукты: полезные советы
Как навести порядок в жизни: полезные советы на каждый день
«Что изменится, если 5 минут в день...». Простые упражнения, которые стоит попробовать каждому