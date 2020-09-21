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Полиция открыла 43 дела из-за нарушения избирательного законодательства

Полиция открыла 43 дела из-за нарушения избирательного законодательства
С начала избирательной кампании местных выборов в Украине правоохранители открыли уже 43 уголовных производства по факту нарушения избирательного процесса. Из них одно дело было открыто на протяжении прошлых суток, сообщает МВД в воскресенье, 20 сентября.

Отмечается, что из общего количества начатых уголовных производств 25 – связанные с нарушением избирательного законодательства, 18 – с избирательным процессом.
Всего в Нацполиции зарегистрировали 438 заявлений и сообщений, связанных с избирательным процессом. Также составлено шесть протоколов о совершении административных правонарушений.
# В мире
По материалам: gogetnews.info

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