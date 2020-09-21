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Польша прикупила газа для газопровода из Норвегии

Польша прикупила газа для газопровода из Норвегии

Чтобы заполнить «Балтийский газопровод», который станет заменой поставкам российского газа, Польша докупила запасов газа в Норвегии. Однако их все равно не хватает, чтобы заполнить будущий газопровод даже на треть.

Норвежское подразделение польской госкомпании PGNiG подписало соглашение с Norske Shell о приобретении доли в действующих месторождениях Kvitebjørn (4,45%) и Valemon (3%). Таким образом Польша увеличит добычу в Северном море почти вдвое — до 900 млн кубометров в 2021 году, говорится в сообщении PGNiG. В компании подчеркнули, что после строительства «Балтийского газопровода» добытое топливо будут поставлять в Польшу. PGNiG оценивает, что месторождения добавят 200 млн кубометров газа в год — с 2023 по 2028 годы.

«Это приобретение полностью вписывается в стратегию компании по приобретению активов на континентальном шельфе Норвегии. Ее цель — диверсификация источников поставок газа и совершенствование энергобезопасности Польши с акцентом на собственные запасы», — сказал президент PGNiG Ежи Квечински.

Сегодня польская госкомпания имеет доли на пяти действующих промыслах и шести месторождениях норвежского шельфа, которые еще только планируется освоить. Два из них хотят запустить в добычу до запуска «Балтийского газопровода». По данным годового отчета, в 2019 году компания получила с норвежских месторождений 481 млн кубометров. Но PGNiG планирует нарастить добычу к 2022 году до 2,5 млрд кубометров. Эту информацию подтверждал и экс-глава польской госкомпании Петр Возняк. «Благодаря новым открытиям мы увеличим собственную добычу на норвежском шельфе, где мы хотим добывать 2,5 млрд кубометров ежегодно после 2022 года», — сказал он. После того как PGNiG выиграло иск в Стокгольмском арбитраже у «Газпрома» и начало претендовать на $ 1,5 млрд компенсации за переплату за газ, в компании сообщили, что часть средств направят на покупку дополнительных активов в Норвегии.

Нынешнее и более раннее приобретение PGNiG активов на шельфе Северного моря позволят компании увеличить добычу до 3 млрд кубометров в год. Однако это не превышает и трети мощности «Балтийского газопровода», рассчитанного на 10 млрд кубометров. PGNiG выкупила 81% мощности трубопровода на 15 лет и в течение ближайших нескольких лет ей необходимо найти еще почти вдвое больше газа, чтобы не платить за пустую трубу. Нефтяной директорат страны не прогнозирует рост добычи голубого топлива в стране, что грозит польской госкомпании тем, что она будет перекупать норвежский газ у трейдеров.

Как сообщало ИА Newstes , себестоимость норвежского газа собственной добычи для PGNiG может составить вместе с доставкой в Польшу $ 132, что в условиях низких цен на газ абсолютно невыгодно. Ведущий научный сотрудник Оксфордского института энергетических исследований Виталий Ермаков писал в The Financial Times, что польские попытки диверсифицировать источники поставок улучшили позиции страны в отношениях с «Газпромом»: «Однако, вместо того чтобы использовать преимущество и получить лучшие экономические условия, польское правительство решило отказаться от российского газа строительством альтернативной и дорогой инфраструктуры. Проекты Варшавы — очевидная фиксация идеологических установок, которая привела к чрезмерной политизации темы газа и ненужному сожжению мостов с Россией еще до того, как новые альтернативы будут созданы».

Напомним, что после 2023 года Польша не планирует продлевать долгосрочный контракт с «Газпромом». Варшава делает ставку на «Балтийский газопровод» из Норвегии и два терминала СПГ, на которые будут поставлять американский и катарский СПГ.

# Россия
По материалам: eadaily.com

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