Пожары в Калифорнии: под Лос-Анджелесом начали эвакуацию

Анастасия Иванова

Сильный ветер способствовал распространению лесного пожара, бушующего в течение почти двух недель в горах на северо-восток от Лос-Анджелеса.Это заставило власти издать приказ об эвакуации жителей, некоторые из которых днем ​​ранее потеряли собственное жилье.Об этом сообщает AP.В северной части округа Лос-Анджелес пожарные сосредоточились на защите домов жителей от огня, поскольку все чаще ветер приносит огонь в человеческие помещения.В субботу был издан приказ об эвакуации для всех жителей этой зоны, когда огонь добрался горной общины Райтвуде, насчитывающей 4000 человек.Площадь пожара возросла до 142 квадратных миль (368 квадратных километров).Степень разрушений в районе северо-восточнее центра Лос-Анджелеса не определена. Однако представители власти округа Лос-Анджелес заявили, что пожар уничтожил природный центр в национальном парке Devil's Punchbowl, который привлекает около 130 000 посетителей ежегодно.