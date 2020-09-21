Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » В мире » Пожары в Калифорнии: под Лос-Анджелесом начали эвакуацию

Пожары в Калифорнии: под Лос-Анджелесом начали эвакуацию

Пожары в Калифорнии: под Лос-Анджелесом начали эвакуацию
Сильный ветер способствовал распространению лесного пожара, бушующего в течение почти двух недель в горах на северо-восток от Лос-Анджелеса.

Это заставило власти издать приказ об эвакуации жителей, некоторые из которых днем ​​ранее потеряли собственное жилье.
Об этом сообщает AP.

В северной части округа Лос-Анджелес пожарные сосредоточились на защите домов жителей от огня, поскольку все чаще ветер приносит огонь в человеческие помещения.
В субботу был издан приказ об эвакуации для всех жителей этой зоны, когда огонь добрался горной общины Райтвуде, насчитывающей 4000 человек.

Площадь пожара возросла до 142 квадратных миль (368 квадратных километров).

Степень разрушений в районе северо-восточнее центра Лос-Анджелеса не определена. Однако представители власти округа Лос-Анджелес заявили, что пожар уничтожил природный центр в национальном парке Devil's Punchbowl, который привлекает около 130 000 посетителей ежегодно.
# В мире
По материалам: gogetnews.info

Последние новости

Пожары в Калифорнии: под Лос-Анджелесом начали эвакуацию
Пожары в Калифорнии: под Лос-Анджелесом начали эвакуацию
Комбинация двух вирусов, переносимых комарами, может спровоцировать инсульт
Комбинация двух вирусов, переносимых комарами, может спровоцировать
Юрий Стоянов раскрыл размер своей пенсии
Юрий Стоянов раскрыл размер своей пенсии
«Он околдовал меня»: Женатый мужчина готов уйти к Джину из BTS
«Он околдовал меня»: Женатый мужчина готов уйти к Джину из BTS
Оскорбительные принты на футболках BTS спровоцировали скандал
Оскорбительные принты на футболках BTS спровоцировали скандал
"Наследники" завоевали "Эмми" в категории "Лучший драматический сериал"
"Наследники" завоевали "Эмми" в категории "Лучший драматический
Владимир Солодов вступил в должность губернатора Камчатского края
Владимир Солодов вступил в должность губернатора Камчатского края
Минус семь триллионов: коронавирус опустошил мировую экономику
Минус семь триллионов: коронавирус опустошил мировую экономику
Добро пожаловать. РФ сняла въездные ограничения для 3 постсоветских стран
Добро пожаловать. РФ сняла въездные ограничения для 3 постсоветских
Битва платьев: Кэндис Свейнпол против Леони Ханне
Битва платьев: Кэндис Свейнпол против Леони Ханне
«За» и «против»: отношения с каждым Знаком Зодиака
«За» и «против»: отношения с каждым Знаком Зодиака
На Украине рассказали о «продающих страну тварях»: события ночи 21 сентября
На Украине рассказали о «продающих страну тварях»: события ночи

Топ на сегодня

Эксперт рассказал, как не купить поддельный билет в театр
Эксперт рассказал, как не купить поддельный билет в театр
Защита от сезонного гриппа: сколько стоит вакцинация разных столицах мира
Защита от сезонного гриппа: сколько стоит вакцинация разных столицах
В центре Минска приостановили работу метрополитена
В центре Минска приостановили работу метрополитена
В сети набирает силу кампания против дороговизны препарата от Covid-19
В сети набирает силу кампания против дороговизны препарата от Covid-19
В Латвии убит известный и влиятельный юрист Павел Ребёнокс
В Латвии убит известный и влиятельный юрист Павел Ребёнокс

Еще по теме

В Калифорнии потушили три четверти площадей, охваченных лесными пожарами
Более 200 тысяч жителей Калифорнии эвакуированы из-за природных пожаров
В Калифорнии из-за лесных пожаров сгорели около 300 домов
Пожар «Томас»: более 200 тысяч человек покинули свои дома