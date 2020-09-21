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Правительство России продолжает повышать доступность детских садов – Мишустин

Правительство России продолжает повышать доступность детских садов – Мишустин

Правительство Российской Федерации продолжает повышать доступность детских садов, сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин в ходе оперативного совещания с вице-премьерами. 

Совещание прошло в режиме видеоконференции.

Глава российского кабмина отметил, что подписано распоряжение о перераспределении субсидий регионам на эти цели, а именно на создание дополнительных мест для детей в возрасте от полутора до трех лет.

«Свыше 700 миллионов рублей получат Республика Башкортостан, Красноярский и Ставропольский края, Челябинская область. За счет этого в детских садах появится около одной тысячи новых мест», – сказал Мишустин. 

Он добавил, что Правительство России также перераспределило субсидии регионам на поддержку многодетных семей – предоставление им ежемесячных выплат на третьего ребенка или последующих детей.

«Соответствующее распоряжение подписано. Свыше 2,5 миллиарда рублей на такие цели дополнительно получат 36 субъектов Российской Федерации. С учетом этих средств всего на софинансирование таких расходов из федерального бюджета в текущем году будет направлено более 50 миллиардов рублей», – отметил Мишустин.

# Общество
По материалам: edu.ru

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