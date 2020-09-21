При заключении Минских соглашений Путин переиграл Украину — Кравчук
В ходе переговоров, которые закончились подписанием Минских соглашений, президент России Владимир Путин смог переиграть украинскую сторону — подписанный документ оказался «выигрышными для РФ».
Такое мнение в интервью изданию «Радио Свобода» высказал глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) на переговорах по Донбассу Леонид Кравчук.
Он посетовал на то, что из-за этого теперь крайне тяжело отстаивать украинские интересы в переговорном процессе.
При этом Кравчук призывал не «опускать руки» и заявил, что в таких невыгодных условиях украинская сторона пытается «играть на равных».
В чем именно заключается украинское стремление к «равному диалогу» Леонид Макарович пояснять не стал, однако это и без того известно.
Согласно этой концепции, Киев постоянно твердит на всех углах и площадках о необходимости выполнять Минские договоренности, но при этом изо всех сил пытается уйти от конкретных шагов по их реализации.
А тех украинских представителей, кто по наивности пытается исполнить хоть что-то из того, что написано в этих соглашениях, начинают шельмовать, и записывать во «враги народа».
Напомним, что именно это произошло с первым премьером Украины Витольдом Фокиным, которого пригласили в ТКГ в качестве заместителя Кравчука.
Как сообщало ИА Newstes, Фокин заявил о готовности к прямым переговорам с лидерами ЛДНР, к чему прямо обязывают Минские соглашения. Этим он вызвал гнев националистов и угодил на сайт «Миротворец». А в Верховной раде его инициативу назвали «личной позицией выходца с Донбасса Фокина».