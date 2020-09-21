При заключении Минских соглашений Путин переиграл Украину — Кравчук

Влада Некрасова

В ходе переговоров, которые закончились подписанием Минских соглашений, президент России Владимир Путин смог переиграть украинскую сторону — подписанный документ оказался «выигрышными для РФ».

Такое мнение в интервью изданию «Радио Свобода» высказал глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) на переговорах по Донбассу Леонид Кравчук.

Он посетовал на то, что из-за этого теперь крайне тяжело отстаивать украинские интересы в переговорном процессе.

«Есть одна вещь. Нам нужно научиться играть на любом политическом поле так, чтобы не проигрывать, потому что-то, что было в Минске с 2015-го, 2014 года, — Путин выиграл, Путин переиграл Украину, и это мы сегодня ощущаем. И имеем последствия, и не можем их переступить часто потому, что там подписаны соответствующие документы, которые не помогают, а мешают Украине. В этом суть», — сказал он.

При этом Кравчук призывал не «опускать руки» и заявил, что в таких невыгодных условиях украинская сторона пытается «играть на равных».

«Удается ли или не удается и удастся ли или не удастся — не надо это даже обсуждать, надо действовать», — заключил он.

В чем именно заключается украинское стремление к «равному диалогу» Леонид Макарович пояснять не стал, однако это и без того известно.

Согласно этой концепции, Киев постоянно твердит на всех углах и площадках о необходимости выполнять Минские договоренности, но при этом изо всех сил пытается уйти от конкретных шагов по их реализации.

А тех украинских представителей, кто по наивности пытается исполнить хоть что-то из того, что написано в этих соглашениях, начинают шельмовать, и записывать во «враги народа».

Напомним, что именно это произошло с первым премьером Украины Витольдом Фокиным, которого пригласили в ТКГ в качестве заместителя Кравчука.

Как сообщало ИА Newstes, Фокин заявил о готовности к прямым переговорам с лидерами ЛДНР, к чему прямо обязывают Минские соглашения. Этим он вызвал гнев националистов и угодил на сайт «Миротворец». А в Верховной раде его инициативу назвали «личной позицией выходца с Донбасса Фокина».