Прямой вызов из-за Ирана. Слуцкий призвал мир не "плясать под дудку" США

Анастасия Иванова

Односторонними шагами США заставляют остальные страны мира "плясать под свою дудку", и это можно расценивать как прямой вызов ООН, который не должен остаться без ответа.

Такого мнения придерживается глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, комментируя новые американские санкции против Ирана, передает РИА Новости.





"Соединенные Штаты, таким образом, противопоставляют себя всему мировому сообществу и пытаются сделать так, чтобы все остальные страны плясали под их дудку. Это прямой вызов международному праву и ООН. И он не должен остаться без ответа", - отметил депутат.

Вместе с этим, парламентарий считает, что Вашингтон потерпел фиаско в попытках протащить так называемый механизм возвращения через Совет безопасности ООН против Тегерана, добавляют Argumenti.ru

заявил, что Вашингтон вводит ограничения против Минобороны Ирана.

Ранее радио Sputnik сообщило, что американскими властями подписан указ, по которому США будут вводить односторонние санкции против Исламской республики и намерены восстановить полное оружейное эмбарго в отношении Тегерана.