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Пушков обвинил США в покушении на права Совбеза ООН

Пушков обвинил США в покушении на права Совбеза ООН
Сенатор Алексей Пушков раскритиковал позицию США по Ирану и объяснил значение действий Вашингтона для Организации объединенных наций.

По мнению политика, попыткой навязать антииранские санкции Совбезу ООН Соединенных Штатов делают серьезный вызов международному сообществу.

"Это прямое покушение на полномочия Совбеза, Устав и роль ООН и международное право", — заявил Пушков в Twitter.

Он отметил, что генеральный секретарь Организации объединенных наций Антониу Гутерриш также отверг требования США, так как, по мнению парламентария, "это означало бы признать их диктат в адрес ООН".


Майк Помпео заявил, что санкции ООН против Ирана вновь вступили в силу, несмотря на то, что в самой организации c этим не согласны; странам, которые не станут соблюдать "обязательства" по реализации санкций, Помпео пригрозил "последствиями" уже в ближайшие дни с помощью односторонних действий Вашингтона.
# В мире
По материалам: ria.ru

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