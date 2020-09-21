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Расслабленная мода: как Пэлтроу, Лопес, Питт и другие в 90-е предвидели постковидный стиль на красных дорожках

Расслабленная мода: как Пэлтроу, Лопес, Питт и другие в 90-е предвидели постковидный стиль на красных дорожках

После режима самоизоляции и запрета на массовые мероприятия светская жизнь по всему миру продолжает возвращаться к былому темпу. Многие, впрочем, считают радость от светских встреч несколько преждевременной, да и без осечек пока дело не обходится. На днях стало известно, что Александр Молочников, гостивший на "Кинотавре" был болен коронавирусом: положительный тест он получил уже в Москве, когда вернулся с фестиваля. И тем не менее возвращения красных ковровых дорожек все мы ждем с надеждой и нетерпением, чтобы снова обсуждать звездные наряды и самые последние тренды. Вот только есть опасение, что сами звезды за время локдауна забыли, как наряжаться, и слишком привыкли к домашней комфортной одежде, которую не торопятся менять на тесные платья и высокие каблуки. На том же "Кинотавре" в хронике то и дело мелькают джинсы, кроссовки и "пижамные" костюмы. Вот они, неожиданные последствия коронавируса, подумаете вы. Но на самом деле мы снова возвращаемся к тренду 90-х, когда многие звезды тоже не спешили облачаться в бальные наряды и на красной ковровой дорожке предпочитали стиль casual. Сегодня предлагаем вам снова окунуться в архивы и на их примере представить, как может выглядеть расслабленный постковидный стиль светских мероприятий.

Сегодня (так было до пандемии, по крайней мере) красные ковровые дорожки ассоциируются у нас с невероятным размахом роскоши и гламура. За каждым появлением звезды скрыта работа целой команды, начиная от дизайнеров, которые бьются за сотрудничество с топовыми знаменитостями, до мастеров по маникюру.

В 90-е красные ковровые дорожки все еще были скорее средством самовыражения, а практика совместной работы модных домов и звезд еще не была повсеместной. Ситуация стала меняться после известной фразы Джоан Риверс "Кто на тебе надет?" (Who are you wearing?), которая вошла в поп-культуру в 1994 году. Произнесена она была на красной ковровой дорожке церемонии "Золотой глобус", где Джоан задавала этот вопрос знаменитостям, желая знать, наряды от какого дизайнера они выбрали. Но в целом 90-е годы были временем расслабленной светской моды. Звезды чаще сами выбирали, что им надеть, и таким образом могли заявить о собственном стиле, а не просто отработать контракты.

Хорошая новость для нас? Не составит труда повторить эти образы с красных дорожек! Тем более модные тогда кожаные жакеты, кардиганы и свитера грубой вязки актуальны этой осенью.

Итак, смотрим и вдохновляемся!


Дрю Бэрримор на премьере фильма "Виновен по подозрению" в 1991 году
Джулия Робертс и Кифер Сазерленд на премьере фильма "Крепкий орешек 2" в 1990 году
Кристи Тарлингтон и Кейт Мосс на премии CFDA в Нью-Йорке в 1993 году
Брэд Питт на премьере фильма "Настоящая любовь" в 1993 году
Дэвид Швиммер и Дженнифер Энистон на премьере фильма "Крик 2" в 1997 году
Анджелина Джоли на премьере фильма "Прерванная жизнь" в 1999 году
Холли Берри на премии MTV Movie Awards в 1993 году
Риз Уизерспун на премьере фильма "Два дня в долине" в 1996 году
Леонардо ДиКаприо на премьере фильма "Бенни и Джун" в 1993 году
Лиза Боне с дочерью Зои Кравиц на показе мультфильма "Коты-аристократы" в 1996 году
Наоми Кэмпбелл и Кристи Тарлингтон на премьере фильма "Волк" в 1994 году
Киану Ривз на премьере фильма "Другой ты" в 1991 году
Гвинет Пэлтроу на премьере фильма "От заката до рассвета" в 1996 году
Кортни Лав и Курт Кобейн с дочерью на церемонии MTV Video Music Awards в 1993 году
Дженнифер Лопес на премьере фильма "Армагеддон" в 1998 году
Кейт Мосс на премии Vogue Fashion Awards в 1999 году
Эван Макгрегор и Кэмерон Диас на премии MTV Movie Awards в 1997 году
Билли Джо Армстронг и Вайнона Райдер на премьере фильма "Свободный Тибет" в 1998 году
Ума Турман на премьере фильма "Гаттака" в 1997 году
Хлоя Севиньи на премьере фильма "Истина в вине" в 1996 году
Сара Джессика Паркер на церемонии SAG Awards в 2000 году
# Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

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