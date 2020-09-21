"Ресурсов по 200-300 млрд". Кудрин о том, как избежать повышения налогов

Анастасия Иванова

Продажа принадлежащих государству активов может помочь избежать повышения налогов в течение ближайших пяти-шести лет, заявил глава Счетной палаты (СП) Алексей Кудрин, выступая на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам.

Он отметил, что за прошлый год от приватизации доходы государства составили 11,5 миллиарда рублей, из них 7,4 миллиарда поступили за счет погашения приватизационной сделки 2010 года.

"У нас настолько еще огосударствлена экономика, что у нас ресурсов по 200-300 миллиардов рублей получать в год от приватизации легко можно в течение ближайших пяти-шести лет. Может быть, некоторые налоги не пришлось бы повышать", – приводит РИА Новости слова главы СП.

При этом Кудрин отметил, что это "не бьется" с установкой президента страны о том, что доля государства в экономике должна сокращаться.

сообщило, что Алексей Кудрин предложил больше тратиться на поддержку граждан.